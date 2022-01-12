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Rektör Ünal: “TEKNOFEST, Samsun için tarihi bir fırsat”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz’in, şehir için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Bilim ve Teknoloji 12.01.2022, 17:03
Rektör Ünal: “TEKNOFEST, Samsun için tarihi bir fırsat”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz’in, şehir için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

OMÜ; Samsun’un Bafra, Tekkeköy ve Terme ilçelerinin protokol üyeleriyle, proje fikri üretme ve yazma sürecinin tüm aşamalarını kapsayan eğitim programlarının düzenlenmesine ilişkin bir dizi protokol imzaladı. İmzalanan protokollerle ilçe milli eğitim kurumlarını da kapsayacak ilgili kuruluşlara OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından proje hazırlama eğitici eğitimi sertifika programı verilecek. Eğitimler; “Proje nedir, proje türleri, proje fikri, mesleki ve kurumsal açıdan gerekliliği, proje koordinatörü kimdir, ortaklar ve iştirakçiler, proje aşamaları, proje döngüsü yönetimi ve faydaları, mantıksal çerçevede proje, projenin hedef kitlesi, projenin adı, projenin uygulama yerleri, projenin amaçları, projenin hedefleri, faaliyet planı, projenin gerekçesi, sürdürülebilirlik, görünürlük faaliyetleri, proje bütçesinin hazırlanması, proje bütçesinin hazırlanması, proje yönetimi ve raporlama, projelere fon sağlayan kuruluşlar, proje fikri oluşturma ve geliştirme, örnek proje dosyası hazırlama” konularını kapsayacak.

Eğitimin ilk 3 modülü; uzaktan eğitim şeklinde (online) 4. modülü ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Eğitime katılacak kişi sayısı kurum tarafından OMÜ’ye bildirilecek. Eğitim süresi ise 6 gün süreyle, toplamda 32 saatte gerçekleştirilecek.

“Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 22, şehir için tarihi bir fırsat”

Yaptığı değerlendirme konuşmasında Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 22’nin, şehir için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “TEKNOFEST’in sağlayacağı teknik kazanımlarla bu şehir belki de yüzyıllara sarih olacak birikimler elde edebilir. Bunun tek yolu da eğitimden geçiyor. Eğer öğretmenlerimize proje yazma eğitimi verirsek bu, hem öğrenciye hem de bölge gelişimine yansıyacak. Avrupa Birliği projeleri gibi dış kaynaklı ya da doğrudan yatırımcıyı, eğitimi, öğrenciyi ilgilendiren projelere de doğrudan destek verebiliriz. Proje yazımının yanında projeye nasıl kaynak bulunabileceği gibi hususlarda da öğretmenlerimize ve öğrencilerimize rehberlik edeceğiz. Çünkü OMÜ’de projeyle ilgili güzel bir yapılanma oluşturduk. Bunun sonucunda da Ar-Ge çalışmalarımız bir önceki yıla göre yüzde 80 arttı. 2022 Yılında bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Şehrimizin her bölgesinin, projeye dönüştürülebilecek çok güzel fırsatları var”

2022 yılında OMÜ’nün tüm laboratuvar alt yapısını; Kastamonu, Trabzon ve Tokat illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren sanayicinin, yatırımcının ve Ar-Ge çalışanının ihtiyacını karşılayacak potansiyele ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Rektör Ünal, “Vatandaşlarımızın kültürel olarak beslenmesi ve ekonomik kazanım elde etmesi için de Üniversitenin alt yapısını kullanıma açacağız. Başka bir kurumda yapılan projenin paydaş bulabilmesi gibi konularda da Üniversite olarak açık destek sağlayacağız. Bu güç birliğini sağlayabilirsek hem devletimiz hem milletimiz kazanacak. Bu noktada sizden gelecek teklifler bizim için önemli. Şehrimizin her bölgesinin, projeye dönüştürülebilecek çok güzel fırsatları var. Bu fırsatları değerlendirilmesi için hazırlanacak projelere, paydaş olarak katılabiliriz ya da destek vererek katkı sunabiliriz" şeklinde konuştu.

Protokole destek sağlayarak Samsun’da proje kültürünün yerleşmesine katkı sunan ilgili ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Biz de bölgenin ekonomisine, kültürüne, alt yapısına katkı sunacak her türlü desteği vermeye üniversite olarak hazırız” ifadelerini kullandı.

“Her alanda güçlenen bir yapı oluşturmak istiyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da “Üniversite özelinde yaptığımız çalışmaları, şehirle bir bütün halinde hayata geçirmek ve bunun yaratacağı enerjiyle her alanda güçlenen bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle kurumlar olarak enerjimizi ortak kullandığımızda pek çok şeyi iyi seviyeye getireceğimizi düşünüyoruz. Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST’te kurumların ortak çalışılması gereken bir alan. Biz üniversite olarak her türlü altyapıyı oluşturmaya ve bunu Samsun’un diğer kurumlarıyla paylaşmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

İlgili konuklar protokol metni imzalama töreninden önce Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Ekrem Altan da katıldı.

Rektörlükte gerçekleşen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ilk protokol metnini firma, kurum adına Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte imzaladı. İkinci protokol metni ise Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile imzalayan Rektör Ünal, son protokolü ise Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile imzaladı.

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