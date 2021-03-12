Red Bull M.E.O. Dünya Finali için sanal İstanbul 17 Mart’ta açılıyor

Red Bull M.E.O.’nun Dünya Finali için Türkiye’ye geliyor. 13 günlük gaming festivaline ev sahipliği yapacak İstanbul’un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılıyor. 28 ülkenin finalistleri, şehrin tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele edecek. 17 Mart’ta İstanbul simülasyonunun açılmasıyla başlayacak heyecanda finallere kadar, isteyen herkes hem İstanbul’u gezecek hem de İstanbul’da gerçekleştirilmiş tarihi etkinlikleri yaşama şansı yakalayacak.

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’da dünyanın en iyileri Türkiye’de buluşuyor. Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takım ve 16 oyuncu, Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul’da mücadele edecek. 13 günlük gaming festivali, 17 Mart’ta sanal İstanbul’un açılmasıyla başlayacak. Bu festivalin sonunda PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics oyunlarının dünya şampiyonları belli olurken İstanbul da inovatif bir yolla keşfedilebilecek.

Mobil oyunseverlere kreatif bir deneyim yaşatacak Dünya Finali’nde 13 gün süreyle İstanbul’un en önemli noktaları sanal olarak gezilebilecek. Aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Caddebostan, Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı, Balat ve İstanbul Boğazı’nın tam ortasında bir feribot gezisinin de olacağı sanal İstanbul’da aynı zamanda heyecan verici canlı yayınlar, oyunlara ve etkinliklere dair birçok içerik ve mini oyunlar da bulunabilecek. Bu simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez de dijital arenada buluşacak.

Finaller tarihi noktalarda

17 Mart’ta İstanbul’u tek tıkla keşfetmek isteyen herkese açılacak festival simülasyonundan sonra gözler finallere çevrilecek. Organizasyonda şampiyonluk mücadeleleri İstanbul ile özdeşleşen noktalarda yaşanacak. Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı şampiyonu belli olacak. Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Organizasyonun Hearthstone finalinde Canberk Binbay nam-ı diğer Cabixo, Teamfigth Tactics finalinde ise Futbolist sporcusu Kaan “Fujitora” Çekli ve İlker “Overrated” Bozkurt Türkiye adına mücadele edecek.

Red Bull M.E.O., Dünya Finalleri öncesinde şehri oyun alanına çevirmeyi sürdürüyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformu üzerinden aktif olan AR filtresi ile en kreatif şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en kreatif videoyu çeken ve belirtilen adımlarla sosyal medyadan paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.