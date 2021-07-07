(Özel) 15 yaşında NASA’nın yarışmasında finalist olan ilk Türk

Eskişehirli 15 yaşındaki Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, NASA tarafından dünya genelinde düzenlenen yarışmada 2 finalistten biri oldu.

Eskişehir’de bulunan Borsa İstanbul Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın düzenlediği yarışmada ilk Türk finalist oldu. Yarışma için ABD’nin 50 eyaletinden seçilen 50 öğrenci yarı finale kalırken, dünya genelinde ise 2 öğrenciye potansiyel finalist olma hakkı tanındı. Yarışmaya farklı ülkelerden yüzlerce başvuru yapılırken, belirlenen 2 potansiyel finalistten biri Eskişehirli Ahmet Ege Çarıkçıoğlu oldu. Amerikan Çok küçük yaşlardan beri astronomiye meraklı olan Çarıkçıoğlu, bu alanda onlarca kitap okurken, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışmalara katılıyor. Özellikle bilim dalında özel tasarımlar yapan Çarıkçıoğlu, gelecekte Türkiye’yi gökbiliminde ileriye taşımayı hedefliyor.

Önce başaramadı sonra 2 finalistten biri oldu

15 yaşında uzay bilimine olan merakı nedeniyle arkadaş çevresinde de ilgi odağı olan Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, NASA’da elde ettiği başarıyı anlattı. Çarıkçıoğlu, “İlk olarak ben gökbilimine çok meraklı bir insanım. Araştırmalarım sırasında bir habere denk geldim. Bu haberle geleceğin mühendisleri aracılığıyla NASA’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen projeden bahsediyordu. Bu proje yarışmasında en son gönderilen NASA’nın Mars gezgini hakkında bir kompozisyon yazıp onu isimlendirmemiz isteniyordu. Ben ilk olarak yarışmaya katıldım ve verdiğim isim seçildi. Sonrasında aynı ismi 3 kişi verdi fakat isim verenlerden ilki bendim. O yüzden isim hakkı da doğal olarak bana ait oldu. Fakat finale maalesef kalamadım. Sonrasında gelişen olaylar beni daha çok tecrübelendirdi ve geliştirdi. Daha çok bilim-teknoloji üzerine araştırmalarda ve tasarım yarışmalarda bulundum. Bu tasarım yarışmalarında güzel dereceler elde ettim. Birinde Amerika’nın eyaletlerden seçilen toplam 50 kişilik bir birlik yarı finale kalacaktı. İki kişi de potansiyel finalist olarak seçilecekti. Ben bu 52 kişi arasında 2 potansiyel finalist olarak yer almaya başardım. 2 finalistten biri oldum yani. Toplamda 8 projem mevcut. Bu projelerimle hepsine başvurdum. Bu projelerimle halkımı temsil etmeyi başardım. Hepsi de kabul edildi. Seçilen ilk Türk olma başarısına eriştim. En başta gerçekten bu çok güzel bir başarı” şeklinde anlattı.

“Ülkemin göz bilimini gerçekten yüksek yerlere getirmek istiyorum”

Okulda gördüğü dersler kapsamında yaptığı çalışmalarda da tasarım işini kendi üsteleyen genç Çarıkçıoğlu, hem okul hem okul dışı yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, gelecekle ilgili planını şöyle anlattı:

“Yaptıklarımız arasında drone İHA’mız var. Sabit kanatlı İHA’mız var. Sonrasında NASA’daki yarışmalarda tasarlamış olduğum, Mars gezgenin tekerlek ve iskelet tasarımı var. Gelecekte ülkemin gökbilimini gerçekten yüksek yerlere getirmek istiyorum. Özellikle havacılık ve uzay alanında yaptığımız bu tasarım yarışmaları ve uçurma, sonrasında her safhasında gerçekleşen olaylarla okulumuza da destekledik. Hedef olarak havacılık ve uzayı alanında ülkemizi daha iyi yerlere getirmek ve uluslararası camiada da daha iyi yerlerde temsil etmek istiyorum.”