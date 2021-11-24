banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

Oyuncu laptopları masaüstü bilgisayarlarla yarışıyor

Mücadelenin eksik olmadığı, heyecanın en üst seviyede yaşandığı oyun dünyasında yine bir soru akıllarda yer edinmeye başladı. Sistem performansının ve kullanım formunun önemli olduğu oyun dünyasında, oyuncular “Dizüstü mü, masaüstü mü?” ikilemine cevap arıyorken, Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur ise gaming laptop ve desktop kararı için oyunculara rehberlik ediyor.

Bilim ve Teknoloji 24.11.2021, 13:26
Oyuncu laptopları masaüstü bilgisayarlarla yarışıyor

Mücadelenin eksik olmadığı, heyecanın en üst seviyede yaşandığı oyun dünyasında yine bir soru akıllarda yer edinmeye başladı. Sistem performansının ve kullanım formunun önemli olduğu oyun dünyasında, oyuncular “Dizüstü mü, masaüstü mü?” ikilemine cevap arıyorken, Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur ise gaming laptop ve desktop kararı için oyunculara rehberlik ediyor.

Eğlenceyi, performans ve güçle harmanlamak isteyen oyunseverlerin akıllarında aynı soru var; “Oyun oynanacak, peki ama hangisiyle?” Bir oyuncu için gereken dizüstü oyun bilgisayarı mı yoksa masaüstü oyun bilgisayarı mı? Gamer dünyasının en can alıcı sorusuna çeşitli cevaplar bulunsa da her iki tarafın da sunduğu avantajları iyi irdelemek gerekiyor. Güç ve performans bilgisayarı Excalibur, bu noktada oyunculara rehberlik ediyor ve bu büyük kararın alınmasında bilinen doğru ve yanlışlara odaklanarak yardımcı oluyor.

Artık performans önemli bir fark değil

Bundan birkaç yıl öncesine kadar masaüstü oyun bilgisayarlarının performans açısından laptoplardan üstün olduğu dile getiriliyordu. Ancak durum artık öyle değil. Son yıllarda gelişen güçlü işlemciler, ekran ve grafik kartları, üstün depolama alanları ve soğutma sistemleri ile oyuncu laptopları birer performans abidesi haline geldi. Bunun son örneklerinden biri de güç ve performans arayışındaki profesyonellerin dahi tercihi olan Casper Excalibur laptoplar. Öyle ki mobil platformlardaki en üstün özelliklere sahip Excalibur G911, sağladığı performansla en iyi masaüstü bilgisayarlarla yarışır konumda. Bu durum da beraberinde geçmişte sıkça dile getirilen performans farkının artık laptop ve desktop arasında geçerli olmadığını gösteriyor.

Taşınabilirlik laptopları, donanım ve konfigürasyon desktopları öne çıkarıyor

Oyun dünyasında son yıllarda öne çıkan iki önemli nokta bulunuyor. Bunlardan biri her yerde oyun oynayabilme özgürlüğü, diğeri ise oyuncunun tamamen ihtiyaçlarına yönelik kendisine ait bir bilgisayar oluşturabilmesi. Her iki noktanın da oyun dünyasındaki can alıcı soruya cevap niteliği taşıdığı görülüyor. Performans konusunun artık bir fark oluşturmaması, oyunseverlerin mobil olma isteği ile fiziksel boyutları sayesinde dizüstü bilgisayarlara nazaran daha fazla özelleştirme imkânı sunan masaüstünde oyun oynama isteğini birbiriyle kıyaslamasına neden oluyor. Hem masaüstünde hem de dizüstünde gaming dünyasına üstün güç ve performanslı bilgisayarları sunan Casper Excalibur’a göre cevap, kullanıcının ihtiyaç ve kullanım alanına göre şekilleniyor. Eğer kullanıcı her yerde ve performansından da ödün vermeden oyun oynamak istiyorsa laptoplar doğru tercih olabilirken, oyun oynamayı bir ritüel haline getiren, performansını donanım yükseltmeleri ile hep yukarıya çıkarmak ve stream dünyasında da yer almak isteyenler için masaüstü tercihi daha doğru olabiliyor.

Dizüstü bilgisayarlar ya da masaüstü bilgisayarlar fark etmeksizin oyun oynamanın bambaşka boyutlara geldiğini belirtmek gerekiyor. İhtiyaçlara uygun bilgisayarı donanım bilgisi olmadan da kurup almanın ise profesyonel halini Casper sunuyor. İhtiyaçlara göre kendi bilgisayarınızı kurup alabilmenin en kolay, verimli ve bütçe dostu hali “KUR-AL” uygulamasına https://www.casper.com.tr/kur-al linkinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7