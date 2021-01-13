Overwatch: Kanezaka Görevi Şimdi Oyunda
Şu andan 25 Ocak tarihine kadar aralarında altı eşsiz sprey ve Kyogisha Hanzo epik kostümünün de bulunduğu toplamda yedi yeni ödül sizi bekliyor
Savaşçı ruhunuzu körükleyin! Yeni yılla birlikte oyuna eklenen yepyeni ölüm maçı haritası Kanezaka şimdi PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında sizi bekliyor! Şu andan 25 Ocak tarihine kadar oyuncular aralarında altı eşsiz spreyin ve Kyogisha Hanzo epik kostümünün de bulunduğu toplamda yedi yeni ödülü kazanabilecek.
OYNA VE KAZAN
Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle bir yeni oyuncu simgesi, sprey ve yeni epik kostüm Kyogisha Hanzo'yu kazanabileceksiniz!
• 3 Galibiyet | Pagoda Oyuncu Simgesi
• 6 Galibiyet | Yōkai Spreyi
• 9 Galibiyet | 1 Yeni Epik Kostüm: Kyogisha Hanzo
İZLE VE KAZAN
Şu andan 25 Ocak tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Kanezaka Görevi spreyi kazanabilirsiniz!
• 2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey
• 4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey
• 6 Saat İzle | 3 Yeni Sprey
Kanezaka Görevi'ne dair son materyaller için: https://blizzard.gamespress.
Kanezaka Görevi video tanıtımı için: https://www.youtube.com/watch?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12