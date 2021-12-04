banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ortaokul öğrencilerinin yaptığı robotlar, Robotik Kodlama Bilim Şenliği’nde birbirleriyle yarıştı.

Bilim ve Teknoloji 04.12.2021, 16:08
Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ortaokul öğrencilerinin yaptığı robotlar, Robotik Kodlama Bilim Şenliği’nde birbirleriyle yarıştı.

Samsun Deneyap Teknoloji Atölyeleri Robotik Kodlama Bilim Şenliği İlkadım Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır farklı başlıklarda eğitim almaya devam eden 160 öğrenci ortaokul öğrencileri, hazırladıkları projeleri sergileyerek, katılımcılar ile jürilere sundular.

İklim değişikliği ve ağaçlandırma üzerine robot tasarlayan Umut Erenay, “Biz son zamanlarda artan kuraklığa karşı ve orman yangınları sonucu oluşan ağaçsızlık nedeniyle oluşan boş alanlara ekim yapan bir robot yaptık. Robotumuz otonom bir şekilde ağaç veya bitkiyi toprağa ekiyor. Robotumuz, tohum dikmenin yanı sıra engelle karşılaşınca da dönüp, başka bir yere ekim yapabiliyor. 6 arkadaşımızla bu projeyi tamamladık” dedi.

Sel gelince açılan köprü

Sel sularının oluşturduğu tahribatı azaltacak bir projeye imza attıklarını ifade eden Berkay Sezek, “Yaşanan sel ve doğal afetlere karşı can ve mal kaybını önlemek adına sel suları yükseldiğinde sudan uzaklaşan köprü yaptık. Köprünün altında bulunan sensörler suyu veya diğer yabancı maddeleri algılayınca su üzerinden çekiliyor. Su yükseldiğinde köprü altları tıkanma tehlikesi karşı karşıya kalıyor. Biz de projemiz ile bu köprülerin sel sularında kapanıp, daha büyük felaketlere yol açmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Deprem köpeği, ufak bir delikten enkazdaki afetzedelere ulaşacak

Deprem köpeği yapan diğer öğrenciler ise “Biz bir robot köpek yaptık. Bu projede enkaz altındaki insanlara ulaşmayı amaçladık. Robotumuz, enkazdaki kişiler ile kurtarma ekibinin iletişimini sağlıyor. Böylece enkazdaki kişilerin ihtiyaçlarını robotun küçük haznesine koyup, onlara ulaştırabiliyoruz. Robotumuz küçük bir delikten enkaza giriyor. Önünde bulunan küçük bir matkap ile engelleri delerek, afetzedenin yanına ulaşıyor” şeklinde konuştular.

“Öne çıkan projeler TEKNOFEST için geliştirilecek”

Şenliğin amacı hakkında bilgi veren İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, şunları söyledi:

“Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi olarak Robotik Kodlama Bilim Şenliğimiz var. Verilen eğitimler neticesinde çocuklarımız kazanmış oldukları bilgi ve beceriyi grup halinde takım olarak proje yapıp eğitmenlere ve velilere sergiliyorlar. Toplamda 160 öğrencimiz var. Bugün ortaokul grubumuz şenliğe katıldılar. 10 takım halinde, grup olarak yaptıkları robotları tanıtıyorlar. Şenliğin amacı her eğitim sonunca çocukların kazandıkları deneyimleri grup olarak uygulamaya dökmek. Burada öne çıkan projeler olursa TEKNOFEST yarışmalarına katılmaları için özel olarak geliştirilecek ve desteklenecek.”

Şenlik bir sonraki gün lise öğrencilerinin yarışmaları ile devam edecek.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7