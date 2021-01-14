Ordu yazılım üssü oluyor

Oryaz, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kamu ve özel sektöre, hukuki mevzuat ve bilişim sektörü alanlarında danışmanlık ve çözüm hizmetleri sunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilim ve teknolojiye verdiği önemi vurguladı. Güler paylaşımında; "Yazılım alanında çok güçlü olmamız gerektiğini son yaşanan gelişmelerle bir kez daha gördük. Bizler de bu alana katkı sunmak amacı ile ilimizi yazılım üssü hâline getirmek, istihdamı artırmak ve gençlerimizi yarınlara hazırlamak için dijital dönüşüm çalışmalarına başladık." ifadelerine yer verdi