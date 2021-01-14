Ordu yazılım üssü oluyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan ve 2019 yılında yazılım, donanım, arge ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulan ORYAZ, başarılı çalışmalara imza atıyor.
Oryaz, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kamu ve özel sektöre, hukuki mevzuat ve bilişim sektörü alanlarında danışmanlık ve çözüm hizmetleri sunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilim ve teknolojiye verdiği önemi vurguladı. Güler paylaşımında; "Yazılım alanında çok güçlü olmamız gerektiğini son yaşanan gelişmelerle bir kez daha gördük. Bizler de bu alana katkı sunmak amacı ile ilimizi yazılım üssü hâline getirmek, istihdamı artırmak ve gençlerimizi yarınlara hazırlamak için dijital dönüşüm çalışmalarına başladık." ifadelerine yer verdi
Yazılım alanında çok güçlü olmamız gerektiğini son yaşanan gelişmelerle bir kez daha gördük.— Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) January 14, 2021
Bizler de bu alana katkı sunmak amacı ile ilimizi yazılım üssü hâline getirmek, istihdamı artırmak ve gençlerimizi yarınlara hazırlamak için dijital dönüşüm çalışmalarına başladık. pic.twitter.com/m6sJietifK
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|28
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|28
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|17
|27
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|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
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|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
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|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
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|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
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|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
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|17
|30
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|22
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|18
|22
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|17
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|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
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|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
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|30
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|17
|30
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|18
|27
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|23
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|10. Real Betis
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|23
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|19
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|18
|17. Real Valladolid
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|18
|18. Elche
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|16
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