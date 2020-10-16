OPPO Reno4 Serisi Kamera Özelliklerinde Sınırları Zorluyor

Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden OPPO'nun kısa bir süre önce tanıttığı Reno4 Serisi'nde yer alan Reno4 Lite, Reno4 Pro ve Reno4 modelleri mobil fotoğrafçılık alanında yaratıcılığınızı ortaya koymanıza yardımcı olacak donanımla birlikte geliyor. Reno4 Serisi'nde, portre fotoğrafçılığınızı ve video çekimlerinizi bir üst düzeye çıkartan bir dizi yaratıcı kamera özelliği bulunuyor. Yenilikçi kamera özellikleri sayesinde Reno4 Serisi tek çekimde bile herkesin 'canlı gibi' fotoğraf çekmesini mümkün kılıyor.

Video trendlerine öncülük eden görüntü teknolojileri

Hızla gelişen video trendlerine öncülük eden Reno4 Serisi, herkesin kolayca kullanabileceği en yenilikçi görüntüleme teknolojilerini sunuyor. Bir dizi yaratıcı özellikle görüntüleme kalitesini optimize eden Reno4 Serisi sayesinde yaşam dolu öykülerinizi her koşul altında yaratabilirsiniz. Deneyimli bir vlogger veya yeni başlayan biri olun, ihtiyacınız olan tüm işlevleri Reno4 Serisi'nde bulabilirsiniz.

Her hareketin detayını keşfedin

Reno4 Serisi video çekme özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor. 960fps Akıllı Ağır Çekim özelliğiyle her hareketin bütün detaylarını kapsayan videolar çekebilirsiniz. Yapay Zeka Portre Video özelliği sayesinde çektiğiniz kişiyi ya da nesneyi dağınık olan arka plandan ayırt edebiliyor, odaklanmak istediğiniz kişi ya da nesneyi renkli, görüntünün geri kalanını renksiz yapabiliyorsunuz. Videonuzu hem ön hem de arka kameradan çekebilmeniz de mümkün. Ayrıca renksiz videonun rağbet gördüğü bugünlerde renklerle oynayabilir; isterseniz kırmızı, yeşil veya mavi nesneleri çerçevede bırakıp geri kalan her şeyi siyah beyaza çevirebilirsiniz.

Ön kameraya sabit video özelliği eklendi

Yeni Reno4 Serisi'nde Ultra Sabit Video özelliği, Ultra Sabit Video 3.0 olarak geliştirildi. Arka kameradaki Ultra Sabit Video Modu ve Ultra Sabit Video Pro Modu ile birlikte Ön Kamera Sabit Video özelliği de eklendi. Bu özellik, açık hava faaliyetlerini hem ön hem de arka kameralardan çekim yapabilen mükemmel bir çözüm sunuyor.

6 kamera ile birlikte geliyor

Reno4 Lite ise, gençlerin artan portre fotoğraf çekme ihtiyacını karşılamak için bir portre uzmanı olarak tasarlandı. İkili ön kameraya sahip Reno4 Lite'ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapabilirsiniz. Yapay Zeka Süper Net Portre ve Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile ince detayları netleştirebildiğiniz gibi Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Gece Portresi ile fütüristik çekimler gerçekleştirebilirsiniz.

*Yapay Zeka Süper Net Portre

Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor. Yapay Zeka Süper Net Portre özelliğindeki derin öğrenme teknolojisi sayesinde çekilen portrelerde en ince ayrıntılar bile yeniden yapılandırılabiliyor.

*Yapay Zeka Süper Gece Portresi

Sadece ön kamerada gece modu açıkken kullanabileceğiniz Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile oldukça net selfieler çekebilirsiniz. Düşük ışık koşulları için tasarlanan Reno4 Lite ile loş ışıklı bir ortamda veya bir sokak lambası altında çarpıcı selfieler çekmeniz artık mümkün hale geliyor.

*Yapay Zeka Renkli Portre

Reno4 Lite modelinde bulunan Yapay Zeka Renkli Portre özelliği sayesinde fotoğraflamak istediğiniz kişiyi ya da nesneyi renklendirip arka planı siyah beyaz bırakabiliyorsunuz. Bunu hem fotoğraf hem de video çekimlerinde yapabiliyor, ön ve arka kamerada da kullanabiliyorsunuz.

*Yapay Zeka Gece Portresi

Reno4 Lite'ın Yapay Zeka Gece Portresi ile harika gece portre çekimleri yapabilirsiniz. Gece şehir çekimleri için uygun olan bokeh efektini ekleyerek öndeki nesneyi ya da kişiyi belirginleştirip arka planı bulanıklaştırabilirsiniz.

*Google destekli olarak satışa sunulan OPPO Reno4 Serisi akıllı telefonlar, kutusunda şarj adaptörü, kulaklık ve kılıf içeriğiyle birlikte satılmaktadır.