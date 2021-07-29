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OKULLAR, KOLABORATİF ROBOTİK EĞİTİM İÇİN COBOT EĞİTİM KİTİ İLE TEORİDEN PRATİĞE GEÇİYOR
Tüm dünyada tam bir dönüşüm yaşanıyor, 2025'te bugünkü görevlerin yarısından fazlası otomatik hale getirilecek ve 58 milyon yeni iş imkânı yaratacak. İş dünyası otomasyonun farklı alanlarında uzmanlaşmış profesyonellere ihtiyaç duyacak.
Bilim ve Teknoloji 29.07.2021, 12:27
Tüm okullar için “Cobot ile sınıflarda teoriden pratiğe geçin” sloganıyla başlattığımız UR Cobot Eğitim Kiti kampanyamız kapsamında Endüstri 4.0 ve günümüzün değişen zorluklarına uyarlanmış kaliteli eğitim sunuyoruz, hem yeni nesiller ve yarının çalışanları hem teknolojik açıdan gereken bilgi ve beceriyle donatılmış iş gücü ihtiyacının karşılanması için pratik ile teoriyi yüksek teknolojiye sahip öğrenme materyalleriyle birleştiriyoruz.