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NVIDIA GeForce NOW, Turkcell’in yeni oyun platformu GAMEPLUS iş birliği ile Türkiye sunucularında

Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden NVIDIA GeForce NOW, GAMEPLUS iş birliği ile Türkiye sunucuları üzerinden hizmet verecek. Kullanıcılar artık büyük masraflar yapmadan en yeni oyunları bulut üzerinden oynayabilecek.

Bilim ve Teknoloji 19.01.2021, 14:28
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NVIDIA GeForce NOW, Turkcell’in yeni oyun platformu GAMEPLUS iş birliği ile Türkiye sunucularında

Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden NVIDIA GeForce NOW, GAMEPLUS iş birliği ile Türkiye sunucuları üzerinden hizmet verecek. Kullanıcılar artık büyük masraflar yapmadan en yeni oyunları bulut üzerinden oynayabilecek.

Turkcell’in yeni oyun platformu GAMEPLUS iş birliği ile NVIDIA GeForce NOW, Türkiye sunucuları üzerinden yepyeni bir deneyim sunmaya başlıyor. Oyun dünyasında gittikçe popüler hale gelen bulut oyun teknolojisi; oyun oynamak için gereken güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların kendi cihazlarından verdiği komutları sunucular üzerindeki başka güçlü bir bilgisayara aktarıp orada elde edilen sonucun tekrar kullanıcının cihazına yayınlanması ile çalışan teknoloji sayesinde oyun dünyasında ezberler değişiyor. NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS sayesinde en yeni oyunları oynamak, internet üzerinden film izlemek kadar kolay ve ulaşılabilir hale geliyor. Oyun oynamak için pahalı donanımlara, yeterli disk alanına sahip olma gibi zorunluluklar böylelikle ortadan kalkıyor.

‘Cyberpunk 2077’, ‘The Witcher’ serisi, ‘Fortnite’, ‘League of Legends’, ‘Apex Legends’ gibi 650’den fazla oyunu kataloğunda bulunduran NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS, yeni çıkan popüler oyunlarla kataloğunu sürekli güncelleyecek. NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS aboneleri kullandıkları donanımlara bağlı olmaksızın tüm bu oyunları Türkiye’deki sunucular üzerinden 1080p çözünürlükte ve 60FPS’de akıcı bir şekilde oynayabilecek.

Murat Erkan: “Oyun sektörünün geleceği bulutta”

Türkiye’de bulut tabanlı oyun sektörü için önemli bir adım attıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Bulut tabanlı oyun servisleri tüm oyun ekosistemini kökünden değiştirecek, bu alanda çığır açacak bir yenilik. Dünya çapında yapılan araştırmalar da bulut tabanlı oyun platformlarına ilgilinin giderek artığını gösteriyor. Biz de sektörün bir numarası NVDIA ile iş birliğine giderek yeni bulut tabanlı oyun platformumuz NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS sayesinde güncel oyunlara büyük masraflar yapmadan herkesin erişebilmesini sağlayacağız. Bu sayede Türkiye oyun pazarını büyütürken oyun ekosistemindeki diğer büyük oyuncularla da yapacağımız iş birliktelikleri ile pazarın öncüleri arasında yer almayı hedefliyoruz.”

“Online oyunlar 5G ile daha da hız kazanacak”

Bulut tabanlı oyun platformlarının 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla daha da hız kazanacağını belirten Erkan, “Dünyada oyun pazarı hızla büyümeye devam ediyor ama bir yandan da ilerleyen teknoloji nedeniyle sektörde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Online oyunlarda hız büyük önem taşıyor. Biz de yakın gelecekte 5G’ye geçişle birlikte kullanıcılarımıza dünyaya örnek olacak hızda bir oyun deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aylık ve dönemsel abonelik modeliyle çalışacak olan NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS’ta; Steam, Epic Store, Uplay, Riot ve daha birçok güçlü platformun desteği bulunuyor. ‘Fortnite’, ‘Apex Legends’, ‘League of Legends’, ‘Minecraft’ ve ‘Counter Strike’ gibi oyunlara ücretsiz olarak erişilebilen GAMEPLUS’ta 7/24 kesintisiz yazılı destek hizmeti de veriliyor.

İlk etapta sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verecek olan NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS’ı ilk kullananlardan olmak isteyen oyunseverlerin gameplus.com.tr üzerinden ön kayıt oluşturması gerekiyor.
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