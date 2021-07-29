Nokia 6310, 20 yıl sonra geri döndü: İşte 6310'un 2021 versiyonu

HMD Global, lisansını elinde bulundurduğu Nokia markasının ikonik tuşlu telefonlarını yeniden piyasaya sürmeye devam ediyor. Finlandiyalı şirket şimdi de tam 20 yıl önce hayatımıza giren Nokia 6310'un modern versiyonunu çıkardı.

Yeni Nokia 6310, tasarım olarak 2001 yılında çıkış yapan orijinal modelden ilham alsa da bazı modern dokunuşlar içeriyor. Altı satırlı tek renkli ekran, yerini daha büyük 2.8 inç renkli ekrana bıraktı. Hem de kavisli.

Nokia 6310 özellikleri ve fiyatı

Telefon Unisoc 6531F işlemci, 16 MB RAM ve 8 MB depolama alanı ile geliyor. Teknik özelliklerine baktığımızda Series 30+ (S30+) işletim sistemini çalıştırdığını görüyoruz. Simgeler ve metin boyutu büyüdü. Böylelikle ekran yaşlı kullanıcılar için daha okunabilir hale geldi.

Nokia 6310'ün arka tarafında 0.3 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera ve LED flaş bulunuyor. Cihazda microSD kart yuvası da var. Diğer özelliklerini Bluetooth 5.0, Wi-Fi, çift SIM desteği ve FM radyo olarak sıralayabiliriz.

Batarya kapasitesi 1.150 mAh olan telefonun 7 saatten fazla konuşma ve birkaç hafta bekleme süresi sunduğu belirtildi. Nokia 6310'un kutusundan şarj adaptörü ve microUSB kablosu çıkıyor. Sarı, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile sunulan cihazın Avrupa fiyatı 60 euro.

Kaynak: donanımhaber