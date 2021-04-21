Netflix, hedefine ulaşamadı

Koronavirüsün etkisinde geçen 2020 yılı, en çok da Netflixgibi video akış hizmetlerine yaradı. Evlerinden çıkamayan milyonlarca insan, söz konusu platformların abone sayılarının artmasına neden oldu.

Çevrim içi dizi ve film platformu Netflix için 2021 yılı pek de iyi başlamadı. Dünya çapında tedbirlerin gevşemesiyle abone sayısında beklenen artışı yaşayamayan şirket, hedefini tutturamadı.

ÜYE SAYISI BEKLENENİN ALTINDA

2021’in ilk çeyreğinde 6.2 milyon yeni abonenin kayıt olması beklenen Netflix, beklentilerin altında kalarak bu sürede 3.98 milyon yeni üye kazandığını açıkladı.

HİSSELER YÜZDE 11 DÜŞTÜ

Netflix hisseleri, bilgilerin açıklanmasının ardından yüzde 11 düşerek 489,28 dolara gerilerken, şirketin piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı.

2020'DE 15.8 MİLYON YENİ ABONE KAZANMIŞTI

Netflix, geçtiğimiz yıl pandemi sayesinde 15.8 milyon yeni üye kazanırken, 2020’de en çok büyümenin 9.3 milyon üye ile Asya kıtasında gerçekleştiği bildirildi.

ABONE DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ İÇERİK EKSİKLİĞİ

Netflix’ten yapılan açıklamada, yeni yılla birlikte abone sayısındaki düşüşün pandemi sebebiyle içerik üretilememesi sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Netflix CEO'su Reed Hastings, "İpek kadar pürüzsüz büyüdüğümüz on yılı geçirdik. Şu anda sadece biraz titriyoruz." dedi.

2020'DE 7.16 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Abone sayısındaki büyümenin düşmesine rağmen Netflix, 2020 yılı için 7.16 milyar dolar gelir bildirirken, net gelir ise 1.71 milyar dolar oldu.

REKABET ARTIYOR

Öte yandan, rekabetin artmasıyla Netflix'i önümüzdeki süreçte daha zor günler bekleyebilir. Örneğin, çok daha yeni bir yayın hizmeti olan Disney +, Netflix'in 207.6 milyon abonesine kıyasla halihazırda 100 milyon aboneye ulaştı.

(Ensonhaber)