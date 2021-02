NASA'da Mars'a iniş sevinci! Perseverance yüzeye iniş yaptı...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın bugün Mars'a indi. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

NASA'dan da ilk fotoğraflar gelmeye başladı. 1970'lerden bu yana ABD'nin ilk kez Mars'a gönderdiği uzay aracı, Mars'a inerek 470 milyon km yolculuğu tamamlamış oldu.

NASA ekibi iniş anını coşkulu bir şekilde kutladı. NASA, Mars'a gönderdiği en gelişmiş araç olan "Perseverance" keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X