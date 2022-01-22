Metaverse dünyada teknolojinin en önemli gündem maddesi. Yapılan araştırmalar sanal evrende en çok arazi alımının yüzde 95’lik oranla Türkler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

MÜSLÜM GÜRSES DE METAVERSE'DE

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses, ölümümün üzerinden geçen 9 yılın ardından dünyada ilk kez Metaverse evrenine girdi. Sanatçının şarkılarından ve hayatından kesitlere yer verilen çalışma usta sanatçının sevenleri tarafından ilgiyle izlendi.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses Şanlıurfa'da 5 Temmuz 1953 yılında dünyaya gelmiştir. Müslüm Gürses'in asıl adı Müslüm Akbaş'tır. Müslüm Gürses şarkı söylemeye başladıktan sonra soyadını değiştirerek Gürses yapmıştır.

Müslüm Gürses Türk arabeskinin en önemli temsilcilerinden biriydi. Gürses vefatından önce klasik arabesk tarzından çıkarak hayran kitlesinin yelpazesini gençlere kadar genişletti.

Müslüm Gürses'n annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş ise rençberlik yapar, türkü söyler ve bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu.

Adana'da büyüyen Müslüm Gürses daha sonra ekonomik şartlardan dolayı Adana'ya ailecek göç etti.

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Gürses ardından gazinoda şarkı söylemeye başladı. 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

1967 yılından sonra TRT-Adana-Çukurova Radyosunda canlı olarak türküler söylemeye başladı. Artık Müslüm Gürses yavaş yavaş tanınıyordu.

1968 yılına gelindiğinde ilk plakları piyasaya çıkma başladı.

Müslüm Gürses ilk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır. Bu plak ile sesinin yankısı tüm illerde hissedildi.

Ardından iki plak daha piyasa çıkardı: "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" "Gitme Gel Gel/Haram Aşk".

1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır.

Müslüm Gürses tam başarıyı yakalamışken askerlik hizmetini yerine getirdi. Askerden döndükten sonra İstanbul'da yine plak çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile 13, Bestefon firması ile 4, daha sonra Hülya Plak ile 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu.

Müslüm Gürses'in kendine has müziğinin hayran kitlesi de bu süreçte oluşmaya başladı. İlerde "Baba" lakabı ile tanınacak olan Müslüm Gürses'in hayranları araştırmalara bile konu olmuştur.

1999 yılında Müslüm Gürses'in o dönemde 15 yıl boyunca albümlerini çıkardığı Elenor plak firmasıyla yolları ayrıldı.

Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi “Aşk Tesadüfleri Sever” Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.