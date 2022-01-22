banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Elazığ’da deprem!
Elazığ’da deprem!
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü" ne?

MÜSLÜM GÜRSES DE METAVERSE'DE!

Arabesk müziğin ''Baba''sı merhum Müslüm Gürses, sanal dünyanın son gözde mekanı Metaverse'ye girdi. Gürses'in hayatı ve konserlerinden derlenen görüntüler platformda kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Bilim ve Teknoloji 22.01.2022, 10:44
MÜSLÜM GÜRSES DE METAVERSE'DE!

Metaverse dünyada teknolojinin en önemli gündem maddesi. Yapılan araştırmalar sanal evrende en çok arazi alımının yüzde 95’lik oranla Türkler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

MÜSLÜM GÜRSES DE METAVERSE'DE

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses, ölümümün üzerinden geçen 9 yılın ardından dünyada ilk kez Metaverse evrenine girdi. Sanatçının şarkılarından ve hayatından kesitlere yer verilen çalışma usta sanatçının sevenleri tarafından ilgiyle izlendi.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses Şanlıurfa'da 5 Temmuz 1953 yılında dünyaya gelmiştir. Müslüm Gürses'in asıl adı Müslüm Akbaş'tır. Müslüm Gürses şarkı söylemeye başladıktan sonra soyadını değiştirerek Gürses yapmıştır.

Müslüm Gürses Türk arabeskinin en önemli temsilcilerinden biriydi. Gürses vefatından önce klasik arabesk tarzından çıkarak hayran kitlesinin yelpazesini gençlere kadar genişletti.

Müslüm Gürses'n annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş ise rençberlik yapar, türkü söyler ve bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu.

Adana'da büyüyen Müslüm Gürses daha sonra ekonomik şartlardan dolayı Adana'ya ailecek göç etti.

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Gürses ardından gazinoda şarkı söylemeye başladı. 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

1967 yılından sonra TRT-Adana-Çukurova Radyosunda canlı olarak türküler söylemeye başladı. Artık Müslüm Gürses yavaş yavaş tanınıyordu.

1968 yılına gelindiğinde ilk plakları piyasaya çıkma başladı.

Müslüm Gürses ilk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır. Bu plak ile sesinin yankısı tüm illerde hissedildi.

Ardından iki plak daha piyasa çıkardı: "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" "Gitme Gel Gel/Haram Aşk".

1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır.

Müslüm Gürses tam başarıyı yakalamışken askerlik hizmetini yerine getirdi. Askerden döndükten sonra İstanbul'da yine plak çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile 13, Bestefon firması ile 4, daha sonra Hülya Plak ile 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu.

Müslüm Gürses'in kendine has müziğinin hayran kitlesi de bu süreçte oluşmaya başladı. İlerde "Baba" lakabı ile tanınacak olan Müslüm Gürses'in hayranları araştırmalara bile konu olmuştur.

1999 yılında Müslüm Gürses'in o dönemde 15 yıl boyunca albümlerini çıkardığı Elenor plak firmasıyla yolları ayrıldı.

Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi “Aşk Tesadüfleri Sever” Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. Samsunspor 20 33
7. İstanbulspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 20 14
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11