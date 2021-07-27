Mürekkep püskürtmeli yazıcıyla 14,5 milyon km tasarruf!

Yapılan araştırmalara göre mürekkep püskürtmeli yazıcılar enerji ve çevre konusunda büyük tasarruf sağlıyor. Epson’un uluslararası araştırma şirketi Smithers ile yaptığı çalışmanın sonuçları, inkjet teknolojisine sahip yazıcıların her yıl 28,7 milyon kWh enerji tasarrufu sağladığını gösteriyor. Bu tasarrufla elektrikli araçlar 14,5 milyon kilometre mesafe kat edebiliyor ya da 95 binden fazla ev aydınlanıyor.

Epson Türkiye Ticari ve Endüstriyel Ürünler Kanal Müdürü Ersel Şamiloğlu, markaların ambalaj seçeneklerinde sürdürülebilirliği dikkate almaya başlasa da henüz etiket baskılarının etkisini değerlendirmediğini söylüyor. Şamiloğlu’na göre Epson’un araştırması, doğru etiket baskı sürecini seçme ve tasarruf konusunda önemli katkı sağlayabilir. Bu hedefle uluslararası araştırma şirketi Smithers, farklı baskı süreçlerinin sürdürülebilirlik etkisini ve markaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere araştırmalar yaptı. Bunu değerlendirmek için, ticari, termal transfer ve şirket içi renkli mürekkep püskürtmeli baskı süreçleri kullanan markaları araştırarak, etiket stoğundan uygulamaya kadar sürdürülebilirlik etkisini 5 ana kategoride analiz etti: enerji, atık, sarf malzemeleri, depolama ve nakliye.

Epson, araştırmanın öne çıkan sonuçlarını şöyle açıklıyor:

Yüzde 1’i kadar enerjiyle çalışıyor:

Araştırma sonuçlarına göre, inkjet, yani mürekkep püskürtmeli baskı çok daha az enerji kullanıyor. Dijital baskı ile karşılaştırıldığında yazdırılan aynı alan için bu enerjinin yalnızca %1'ini harcıyor. Yenilikçi inkjet teknolojisi, etiket malzemelerinin israfını ve stok sorununu da azaltıyor.

50 milyar dolarlık pazar:

Etiket endüstrisi, Covid-19 pandemisi sırasında nispeten dirençliydi ve kriz boyunca etiket üretiminde genel bir düşüş olmasına rağmen, yiyecek, içecek ve ilaç dahil birçok sektör, özellikle ilk aylarda bir miktar büyüme kaydetti. Pazar, 2024 yılına kadar, yıllık ortalama %4 oranında büyüyerek 49,90 milyar $'a yükselmeye devam edecek.

Daha hızlı teslimat sağlıyor:

Tüketici taleplerinde meydana gelen değişiklikler, etikete ihtiyaç duyan ürünlerin sayısını artırırken, e-ticaretteki büyüme, etiketlere olan talebi büyütüyor. Etiket yazıcıları, son kullanıcılara tedarikçilerinden daha kısa teslim süreleri ve daha iyi müşteri hizmetleri sağlarken, üreticiye de son derece rekabetçi bir pazarda etiketleri daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde basmalarını sağlayan yeni üretim sistemleri sunuyor.

100 bine yakın eve elektrik:

Araştırmaya göre sektörün inkjet baskıya tam geçiş yaptığını varsayarsak bir yıl boyunca 95.960 evi aydınlatmak için yeterli enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Ticari ve termal baskı ile inkjet karşılaştırıldığında, inkjet baskı teknolojisi yılda 28,7 milyon kWh enerji tasarrufu yaptırıyor. Bu tasarruf, elektrikli araçlarla 14,5 milyon kilometrelik menzile denk geliyor. Söz konusu tasarrufla 1 yıl boyunca 95 binden fazla konut aydınlatılabiliyor.

25 bin futbol sahası kadar baskı:

Yapılan analizler, etiket malzemelerinin %11'e kadarının etiket stoğundan son uygulamaya kadar israf edildiğini gösteriyor. Bu durum, renkli inkjete geçilerek ortadan kaldırılabiliyor. Ticari ve termal baskı ile inkjet karşılaştırıldığında yılda 180 milyon m2 etiket malzemesi tasarrufu sağlanıyor. Bu tasarruf 25 bin 264 futbol sahası kadar baskı alanına denk geliyor.

619 ton mürekkep tasarrufu:

Etiketler için mevcut tüm termal transfer baskıların inkjete geçmesi halinde yılda 619 ton mürekkep tasarrufu ile 41 otobüs dolusu mürekkep tasarrufu sağalabiliyor.