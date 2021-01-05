Murat Can Ünverdi’den sosyal medyada markalaşma tüyoları

Teknolojinin gelişmesi beraberinde internet kullanımını da arttırdı. Hemen hemen herkesin evinde bulunan internet ile birlikte hayatlarına sosyal medya mecraları girdi. Günümüzde bu mecralar, markalar ve girişimciler için büyük önem arz ediyor.

Ülkemizde sosyal medya kullanımı oldukça ilgi görürken hemen hemen herkesin bir hesabı bulunuyor. Sosyal medyanın bu denli aktif kullanılması yeni girişimler için de büyük bir şans teşkil ediyor. Markalar ve girişimciler etkili sosyal medya kullanımı ile birlikte istedikleri hedef kitleyi oluşturabilirler. Sosyal medya kullanılarak markalaşma olabilir mi? Yeni Medya Şirketler Grubu CEO’su Murat Can Ünverdi bu soruyu yanıtladı.

“Hedef kitleleri ile duygusal bir bağ kurmada önemli bir yol kat edebilir”

“Kişisel ve kurumsal olarak herkes sosyal medya bilinirliğini arttırmalıdır” diyen Murat Can Ünverdi, “Sosyal medya bilinirliği arttırılarak online alışverişler daha mümkün kılınabilmektedir. İnternet ve doğru sosyal medya kullanımı ile birlikte var olan markalar ve var olacak markalar için büyük bir şans olarak görülebilir. Markalar, doğru sosyal medya kullanımları ile marka bilinirliklerini arttırabilir ve hedef kitleleri ile duygusal bir bağ kurmada önemli bir yol kat edebilir” şeklinde konuştu.

“Markanıza uygun bir hikaye seçin”

Ünverdi, doğru bir sosyal medya kullanımını şöyle açıkladı: “Sosyal medya mecralarında markanızı doğru bir şekilde konumlandırın. Markanıza uygun bir hikaye seçin. Markanız ile hedef kitle arasında duygusal bir bağ kurmayı hedefleyin. Bu aşamaları tamamlayan her marka doğru bir şekilde konumlandırıldığında şüphesiz markalaşma hayal olmayacaktır. Gelişen ve artan sosyal medya kullanımı ile insanların en çok dikkat ettiği şey şüphesiz özgünlük. Markalar diğer işlerin dışında kendilerini konumlandırarak doğru zamanda doğru alanda yer alarak zorlu kısımları tamamlayabilir”.

“Hedef kitlenize güvenilir olduğunuzu kanıtlamanız gerekecek”

Ünverdi, konuşmasını şöyle tamamladı: “Gelişen teknoloji dünyası ile birlikte insanların güvenini kazanmakta oldukça önemli. Online ortamları doğru bir şekilde kullanan kişiler kadar yanlış şekilde kullananlarda mevcut. Bu süreçte hedef kitlenize güvenilir olduğunuzu kanıtlamanız gerekecek. Sosyal medyayı etkin kullanmak bu alanda oldukça önem arz ediyor. Hedef kitleleriniz ile sürekli olarak etkileşimde olarak, hedef kitlenizle mesajlaşarak bu süreçte insanların soru işaretlerini rahat bir şekilde giderebilirsiniz”.