MİDLAS, ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testini başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Roketsan tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “MİDLAS 2023’te ilk kez İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilerek Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS’ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun” ifadelerinde yer verildi.

MİDLAS ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Demir, “Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023’te İstanbul fırkateynine entegre edilerek DzKK (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) envanterine girecek” dedi.