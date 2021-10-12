Microsoft detaylarını anlattı.. Tarihin En Büyük DDoS Saldırısı..

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bulut tabanlı sistemi Azure'un tarihin en büyük DDoS saldırısını püskürtmeyi başardığını açıkladı. Azure Networking'in üst düzey yöneticisi Amir Dahan tarafından yapılan açıklamalarda, üç dalga halinde gelen ve en yükseği saniyede 2,4 TB olan saldırıların püskürtülmesi sırasında, Azure sistemlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını belirtildi.

Saldırının diğer dalgalarının ise 0,55 Tbps ve 1,7 Tbps kapasitelerde olduğu açıklandı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre tarihin en büyük DDoS saldırısı, başta Malezya, Tayvan, Vietnam, Çin ve Japonya gibi ülkeler ile ABD merkezliydi. Bu ülkelerdeki yaklaşık 70 bin bot aynı anda saldırıya başlayarak sistemleri çökertmeye çalışmış olsa da Azure'un sahip olduğu güvenlik sistemleri, bu saldırının başarısız olmasına yol açtı.

DDoS saldırısının hedefinde yalnızca bir müşteri vardı

Microsoft'un açıklamalarına göre söz konusu saldırı, ağustos ayının son günlerinde gerçekleşti. İlginçtir ki bilgisayar korsanları, Microsoft Azure ile değil, Microsoft Azure kullanan Avrupa merkezli bir müşteriyi hedef almışlardı. O müşterinin kim olduğu, saldırının neden yapıldığı gibi hususlar, tahmin edebileceğiniz üzere açıklanmadı.