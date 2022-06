Metaverse evreninin tasarımında mimarların rolü büyük olacak

Günümüzün en tartışmalı ve popüler teknolojik akımı metaverse evrenin nasıl inşa edileceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Şen Yüksel, sanal ötesi bu evrenin inşasında mimarların büyük rolü olacağını kaydederek, “Metaverse ile birlikte mekan kavramı değişecek ve fiziki dünyadaki mekanları sorgulayacağız ”dedi.

Pandemiyle birlikle birçok alanın dijitale dönmesi metaverse evrenine de hızlı bir giriş sağladı. Belirsizliklerde dolu bu evrenin hayatın her alanında kullanılabileceğini belirten Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şen Yüksel, metaverse evreninin disiplinler arası uzmanlar eşliğinde kullanıcıların da katıldığı herkes tarafından inşa edileceğini söyledi. Kurulacak evrenin tasarımında ise özellikle mimarlara önemli bir rol düştüğünü kaydeden Yüksel, bu evreni insanın bütün duyu organlarına hitap edecek bir sanal-öte evren olduğunu söyleyerek, gerçeklik ile sanal dünyanın arasında kurulacak bağlama da dikkat çekti.

Metaverse ile birlikte gerçek ile sanalın karıştırılmaya başlandığı “bellek yitimi” gibi sorunlarının da görülme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Yüksel, bu evrene alışılmasının bellek yitimi açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, mimarların kuracakları mekanlarda gerçek dünyanın bağlamını da kurmak durumunda olduğunun altını çizdi.

“Mekan kavramı değişecek”

Metaverse evrenin inşasında mimarlığın önemine değinen Yüksel, “Metaverse aslında yapılı çevrenin sanal-öte evrende inşa edilme haldir. Bu bir evren olduğuna göre bunun da bir tasarımcısı olmak durumda. Mekan tasarımlarının nasıl yapılacağına bağlı olarak mimarlığın bu alanda rolü büyük. Çünkü buradaki mekanda herhangi bir yer çekimi ve kısıtlama yok. Gerçek dünyada oluşturmaya çalıştığımız kurallar yok. Tamamen bağımsız durumda. Dolayısıyla buradaki mekan kavramı da değişecek. Oradaki değişen mekan kavramı gerçek dünyayı nasıl etkileyecek? İşte bu konuda mimarların rolü çok önemli” dedi.

“Bellek yitimi gerçekleşebilir”

Gerçeklikten sanal dünyaya geçişin etkilerini yorumlayan Yüksel, “Farklı bir geçişte bellek yitimi ihtimal bir durum. Bellek yitiminin olmaması için mimarların özellikle bu geçiş aşamalarında bağlamı çok iyi kurmaları gerekiyor. Sanal ortamda oluşturacakları yapılı çevredeki mekanlarda fiziksel çevre bağlamının mutlaka olması gerekiyor. Yoksa bellek yitiminin çok çabuk gerçekleşmesine neden olunur. Nitekim bu evrenin insanın bütün duyu organlarına hitap etmesi söz konusu. Bence ileride mekan anlayışımız da değişecek. Böylece fiziki dünyadaki mekanları da sorgulamamız gerekecek. Şu anda ise gündemde ‘likit mekan’ olgusu var. Ama bu likit mekanlar olmadan önce metaverse alışılması bellek yitimi açısından çok önemli. Ancak her ne kadar likit mekanlar olursa olsun mimarlar gerçek dünyanın bağlamını kurmak durumundadır” diye konuştu.

“Metaverse hızla geldi ve daha da ilerleyecek”

Metaverse’nin bir teknolojik gelişim olduğunu ve kaygı duyulmaması gerektiğini aktaran Yüksel, “Her teknolojik gelişim bir önceki dönemden daha olumlu sonuçlara yol açmıştır. Elbette alışma ve gelişme dönemlerinde bir takım aksamalar olabilir. Bence kaygıya gerek yok. Kaygılanmadan anlamaya çalışarak, ne yapabiliriz diye düşünerek araştırmak gerekiyor. Çünkü metaverse hızla geldi ve daha da ilerleyecek. Biz geçiş dönemindeyiz. Pandemiyle birlikte her şeyde dijitale döndük. Herkesin hayatına farklı, hızla giren bir teknoloji oldu. Bu nedenle her disiplinin bu alana bir an önce adapte olması gerekiyor” şeklinde konuştu.