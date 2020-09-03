“MESS Teknoloji Merkezi, sanayinin dijital dönüşümüne yön verecek ”

Merkezimiz, sanayinin dijital dönüşümünü yönlendirecek. Milli geliri ve istihdamı artıracak. Üyelerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında olacağız. Burası, ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak” dedi.

İstanbul Ataşehir’de 10 bin metrekare üzerinde kurulan Teknoloji Merkezi, bir sanayi şirketinin dijital dönüşümü için gereken bütün hizmetleri tek çatı altında sunacak.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) dört yıllık yoğun ve kapsamlı çalışması sonucunda tamamlanan MESS Teknoloji Merkezi’nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Sanayide dijital dönüşüme yön vermeyi hedefleyen Merkez, Türkiye’yi küresel rekabette daha da güçlendirmek için çalışacak.

200 milyon TL’nin üstünde yatırımla hayata geçirilen MESS Teknoloji Merkezi, sanayi şirketlerinde verimi yükselterek milli geliri ve istihdamı artıracak. İstanbul Ataşehir’de 10 bin metrekare üzerinde kurulan teknoloji merkezi, bir sanayi şirketinin dijital dönüşümü için gereken bütün hizmetleri tek çatı altında sunacak.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: “MESS Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin geleceğine yön verecek”

MESS Teknoloji Merkezi’nin Türkiye’nin güçlü yarınları için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “MESS olarak, 241 üyemizle sanayimizin birikimini ve geleceğini temsil ediyoruz. Ekonomiye her yıl 30 milyar doların üzerinde katkıda bulunuyoruz. Ülkemizde ihracatın yüzde 37’sini, MESS üyeleri gerçekleştiriyor. Üyelerimiz; 200 bini aşkın çalışma arkadaşımızı istihdam ediyor, 1 milyona yakın vatandaşımıza da dolaylı istihdam sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi de ülkemizin geleceğinde bir dönüm noktası olacak. Daha fazla istihdam ve milli gelir için sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek. Ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak” dedi.

Akkol: “Merkezimizde, Türkiye ve dünya ölçeğinde birçok ilke imza attık”

MESS Teknoloji Merkezi’nin, dünya ve Türkiye ölçeğinde birçok ilke sahip olduğunun altını çizen Akkol, şunları söyledi: “Teknoloji Merkezimiz, dünyada ve Türkiye’de 20’den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor. Merkezin içindeki dijital fabrikamız; tedarik zincirinden satış tahminlemeye, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre altyapıya sahip Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Gerçek üretim de yapılan tesis, Türkiye’deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda, sunduğu 100’den fazla üretim senaryosuyla da dünyadaki en gelişmiş dijital fabrika. Dijital fabrikamız, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip.”

Dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm’ hizmeti

MESS üyelerinin, öncelikle dijital dönüşümün neresinde olduklarını tespit edeceklerini ve ilerlemeleri için somut projelerle bir yol haritası sunacaklarını belirten Akkol, “Bu hizmetimiz, yaygın erişimi ve kapsamıyla dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm’ hizmeti. MESS olarak, Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı Sanayide Dijital Dönüşüm eğitim programını sunuyoruz. Şirket üst yöneticisinden operatöre, mühendisinden işçisine 5 yılda 250 bin kişiye toplam 2 milyon saatten fazla eğitim vereceğiz. Teknolojiyi, akademiyi, girişimcileri, araştırma enstitülerini kapsayan, en güçlü ekosistemi de üyelerimize sunuyoruz. Oluşturduğumuz platformda üyelerimizi, dünya çapında başarılara imza atmış 40’tan fazla teknoloji ve çözüm sağlayıcısıyla bir araya getiriyoruz” dedi.