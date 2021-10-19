Mark Zuckerberg 'Kurgusal Evren' Projesi

Sanal ve gerçek deneyim arasındaki çizgi, günden güne gelişen teknoloji ile birlikte giderek bulanıklaşıyor. Bu teknolojinin hayata geçmesi durumunda örneğin bir kişi sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak, aralarında binlerce kilometre olmasına rağmen bir başka kişiyle sanki yüz yüzeymişçesine iletişim kurabilecek.

Pek çok dev şirket, bu çizginin ortadan kalkmasını sağlayacak bir teknoloji için milyonları gözden çıkarıyor. Facebook da bu şirketlerden biri.

10 bin kişi işe alınacak

Facebook’un CEO’su olarak bildiğimiz Mark Zuckerberg, en başından beri kurgusal gerçekçi sanal evren fikrinin Silikon Vadisi’ndeki en sıkı destek ve takipçilerinden birisiydi.

Bir blog ilanında "Kurgusal evren, yeni yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Ve Avrupalılar onu en baştan şekillendirecek"ifadelerini kullanan Facebook, teknolojinin ‘geleceği’ olarak gördüğü internetin sanal gerçeklik versiyonu “metaverse”ü (kurgusal evren) geliştirmek ve inşa etmek üzere Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden 10 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

İşe alımların önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşeceğini kaydeden Facebook, işe alınanlarınalanında son derece uzman mühendislerin olacağı haricinde diğer pozisyonlar hakkında bilgi vermedi. Duyuruda ayrıca, "AB, teknoloji şirketlerinin yatırım yapması için onu harika bir yer haline getiren bir dizi avantaja sahip. Büyük bir tüketici pazarı, birinci sınıf üniversiteler ve en üst düzey yetenekteki insanlar..." ifadelerine yer verildi.

Habere şüpheyle yaklaşanlar da var

Duyurunun, Facebook’ta yaşanan ciddi aksaklıklar ve şirket hakkında çıkan olumsuz haberlerin artışa geçtiği bir dönemde gelmesi ise pek çok kişide şüphe uyandırdı.

Geçtiğimiz ay Washington Post, Facebook'un kurgusal evrene olan bu ilgisinin "şirketin politika yapıcılar nezdindeki itibarını iyileştirme ve yeni internet teknolojilerinin düzenlemesini şekillendirmek için kendini yeniden konumlandırma amaçlarını içeren daha geniş bir çabanın parçası" olduğunu iddia etmişti. Ancak Zuckerberg, geçtiğimiz temmuz ayında önümüzdeki beş yıl içinde Facebook'un "öncelikle bir sosyal medya şirketi olmaktan bir kurgusal evren şirketi olmaya" geçeceğini söylemişti ki bu da Zuckerberg’in kurgusal evrene olan inancını nispeten kanıtlar nitelikte.