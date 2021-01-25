Android cephesinin önemli aktörlerinden LG, akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. 9to5Google'da yer alan habere göre, Güney Kore merkezli şirket akıllı telefon üretimini sonlandırabilir.

ELEKTRONİK POSTA GÖNDERDİ



Aynı habere göre, henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da şirketin CEO'su Kwon Bong-seok çalışanlarına konu ile ilgili bir elektronik posta gönderdi.

SATIŞ RAKAMLARINA AYAK UYDURAMIYOR



Son dönemde pazar payı hızla eriyen LG, özellikle Çin merkezli Huawei ve bir başka Güney Kore merkezli şirket olan Samsung'un artan satış rakamlarına ayak uyduramıyor. Şirket son dönemde LG Wing 5G ve LG Rollable gibi yeni modelleriyle karşımıza çıkmasına rağmen istediği satış oranlarını hala yaklaşabilmiş değil. Geçtiğimiz dönemde paylaşılan verilere göre, LG, geçtiğimiz aralık ayında akıllı telefon pazarında sadece yüzde 1.7'lik bir pay almış durumda.