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Kuveyt Türk'ün dijital asistanı Selim görev başında

Türkiye’nin yenilikçi ve öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, dijital asistanı Selim’i müşterilerinin hizmetine sundu. Kuveyt Türk web sitesinde, internet şubede ve mobil şubede müşterilere hizmet veren dijital asistan Selim, müşterilerin sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve dijital kanallardaki işlemlerle ilgili menülere yönlendirme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor. Katılım finans anlayışına sahip olan Selim, kelime tabanlı aramalarda yüzde 97 oranında doğru eşleştirme yapıyor.

Bilim ve Teknoloji 15.12.2020, 15:52
2003
Kuveyt Türk'ün dijital asistanı Selim görev başında

Hayata geçirdiği inovatif ürün ve hizmetlerle dikkat çeken Kuveyt Türk, dijital alandaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kuveyt Türk, web sitesi, internet şubesi ve şubede artık dijital asistan Selim ile müşterilerinin yardımına koşuyor. Finansal işlemlerin yanı sıra Kuveyt Türk’ün dijital hizmet ve ürünleri hakkında müşterilerin merak ettiği sorulara anında yanıt veren dijital asistan Selim, müşterilere hızlı ve güvenilir bir deneyim yaşatıyor.

“Doğru eşleştirme oranı yüzde 97”

Hayata geçirdikleri yeni uygulama hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Değişen müşteri beklentilerini ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda öncü adımlar atıyoruz. Yeni dijital asistanımız Selim ile müşterilerimize daha hızlı ve verimli bir hizmet sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çözümümüzle operasyonel verimliliğimizi hem hizmet sunma noktasında hem de satış işlemlerinde artırırken, müşterilerimizin de kolaylıkla bireysel ihtiyaçlarını karşılayan hizmet ve ürünleri alabilmelerini sağlıyoruz. Selim ile sadece mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet vermekle kalmıyor aynı zamanda müşteri sayımızı da artırıyoruz. Dijital asistan Selim, şu ana kadar 1 milyonu aşan görüşmede 3 milyona yakın soruyu yanıtladı. Bunun sonucunda dijital kanallarımıza bilgi alma amaçlı gelen sorularda yüzde 34’e varan ciddi bir azalma gözlemledik. Bu sayede çağrı merkezlerimiz üzerinden müşterilerimize çok daha verimli bir hizmet sunabiliyoruz. Selim’in, kelime tabanlı aramalarda yüzde 97’lik doğru eşleştirme başarısına sahip olması da geliştirdiğimiz bu çözümün başarısını ortaya koyuyor. Dijital asistanımız Selim’in daha donanımlı olması için yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Doğal dil işleme ve anlamlandırma özelliklerine sahip

Kuveyt Türk’ün, diyaloğa dayalı yapay zekâ uygulamaları alanında uzman Sestek firmasıyla birlikte geliştirdiği dijital asistan Selim, doğal dil işleme ve anlamlandırma özellikleri sayesinde müşterilerin ifadelerinden ne demek istediklerini anlayarak sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve dijital kanalların işlemlerle ilgili menülerine yönlendirme fonksiyonlarını yerine getiriyor. Ayrıca Selim, dijital kütüphaneyle her gün öğrenmeye ve sürekli kendisini geliştirmeye devam ediyor. Web sitesi, internet şube ve mobil şubenin yanı sıra yakın zamanda WhatsApp üzerinden de hizmet verecek olan dijital asistan Selim, ilerleyen dönemde konuşarak da müşterilere yardımcı olacak.

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#Kuveyt Türk
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