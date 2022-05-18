Kullanıcılara yarının teknolojisini sunan Casper Nirvana F500 tanıtıldı

Casper, yarının tercihlerini bugünden kullanıcılarına sunan yeni Nirvana F500 laptopunu görücüye çıkardı. Güçlü donanımıyla yüksek performansı, tasarımıyla şıklığı ve hafifliği bir arada model, maksimum mobiliteyi kullanıcılara sunuyor.

Teknolojinin kabuk değiştirmesi ve hayatın dijitalleşmesi kullanıcıları bilgisayar tercihlerinde arayışa sürüklüyor. İş yapış şekillerinin ve eğitim sistemlerinin farklılaşmasıyla mobilitenin önem kazandığı yeni döneme uygun çözümler sunan Casper da kullanıcıların tercihlerine yarının teknolojisiyle cevap veriyor. Performans, tasarım ve hafifliği bir arada sunan yeni Casper Nirvana F500, üretkenliği odak noktasına alan ve maksimum mobiliteye sahip olmak isteyen kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanarak satışa çıkarıldı.

Yarının tercihinde şık, hafif ve güçlü laptoplar ön planda

Her yerde çalışma ya da eğitim alma özgürlüğü, gün geçtikçe hayatın içerisine yerleşiyor. Hayatın değişiminde ön plana çıkan bu noktalara karşı da kullanıcıların bilgisayar tercihlerinde performans, hafiflik ve tasarım ön plana çıkıyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper da bu değişime uygun olacak en yeni laptop bilgisayarı Nirvana F500’ü kullanıcılarına tanıttı. 11. Nesil Intel Core i3 1115G4 ve i5 1135G7 Tiger Lake işlemcileri bulunduran Nirvana F500, güncel işlemciler ile kullanıcılara üstün performansa sahip olma fırsatını sunuyor. Metalik gride buluşan ultra premium tasarımı, 19,9 mm inceliği, modern tasarımı ve güçlü formu ile Nirvana F500, 1,7 kg hafifliğiyle de taşınabilirliği kolay ve mobiliteyi maksimum düzeyde sağlıyor.

Göz yormayan geniş ekran ile maksimum üretkenlik kullanıcılara sunuluyor

Çalışırken ya da film izlerken hiçbir detayı kaçırmak istemeyen kullanıcılara 8.3 mm ince çerçeve yapısıyla geniş ekran deneyimi yaşatan Casper Nirvana F500, full HD çözünürlüğü IPS ekran teknolojisiyle birleştirerek uzun çalışma saatlerinde göz yorgunluğu yaşanmasının da önüne geçiyor. IPS ekran paneli sayesinde tüm açılardan hiçbir renk kaybı yaşanmadığı gibi Anti-Glare yansıma önleyici özelliği ile de mükemmel bir ekran deneyiminin önünü açan Nirvana F500, aynı zamanda yüksek kaliteli ses ve görüntü aktarımını anlık olarak yapabilecek HDMI portlarına ve hızlı veri aktarımını sağlayan 2 adet USB 3.2 ve 1 adet USB 2.0’a sahip.

Güçlü donanımıyla yüksek performansı, tasarımıyla şıklığı, 1.7 kg hafifliği ile taşınabilirliği sunan laptoplara https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar/casper-nirvana-f500 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.