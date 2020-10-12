Köyün su sorunu güneş paneli çözecek

Karabük’te merkez ilçesine bağlı Kayı köyünde kurulan Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi, günlük 32 ton içme suyu pompalayacak.

Merkez ilçeye bağlı Kayı köyüne su ihtiyacının karşılanması için kurulan Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi hizmete girdi. Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2020 KÖYDES Projesi kapsamında 200 bin 760 TL’ye yapılan tesis sayesinde günlük 32 ton içme suyu pompalanacak. Öte yandan, 54 adet güneş panelinin bulunduğu tesisle 17,280 kilovat elektrik elde edilecek.

Yapılan içme suyu tesisinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, "Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz ne kadar güçlü olursa bu tür tesisleri çok daha kolay yapabiliriz. Biraz önce bir amcamız ile konuştum ve "50 yıllık bir sorunumuzu çözdünüz" dedi, bu çok önemli. Bu yapılan yatırımın maliyeti çok büyük rakamlar tutmadı belki ama bunun içinde güç ve kaynak lazım. 2005 yılında Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı, onun talimatları ile hayata geçirilen KÖYDES projesi kapmasında tüm illerimize çok büyük kaynaklar aktarılmaya başlandı. İlimize de şuana kadar 200 milyon TL’nin üzerinde kaynak aktarıldı. Bu sene ilimize 25 milyon 750 bbin TL’lik kaynak geldi, bu kaynaklar alt yapı hizmetlerinde, içme suyunda, kanalizasyon ve yollarımızda kullanıldı. Kayı köyümüzde de güneş enerjisi yapımı için kullanıldı. Bu yatırımın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Köy muhtarımıza, köylülerimize, tesisin yerini bağışlayan vatandaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yatırımın köyümüze ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.