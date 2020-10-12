banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Türkiye'nin doğal süs bitkileri artık koruma altında
Türkiye'nin doğal süs bitkileri artık koruma altında
İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!
İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!
Milyonluk yatlar görücüye çıkıyor
Milyonluk yatlar görücüye çıkıyor
Scooter'lara düzenleme geliyor
Scooter'lara düzenleme geliyor

Köyün su sorunu güneş paneli çözecek

KARABÜK’TE MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI KAYI KÖYÜNDE KURULAN GÜNEŞ ENERJİLİ İÇME SUYU TESİSİ, GÜNLÜK 32 TON İÇME SUYU POMPALAYACAK.

Bilim ve Teknoloji 12.10.2020, 16:15
2
Köyün su sorunu güneş paneli çözecek

Karabük’te merkez ilçesine bağlı Kayı köyünde kurulan Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi, günlük 32 ton içme suyu pompalayacak.

Merkez ilçeye bağlı Kayı köyüne su ihtiyacının karşılanması için kurulan Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi hizmete girdi. Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2020 KÖYDES Projesi kapsamında 200 bin 760 TL’ye yapılan tesis sayesinde günlük 32 ton içme suyu pompalanacak. Öte yandan, 54 adet güneş panelinin bulunduğu tesisle 17,280 kilovat elektrik elde edilecek.

Yapılan içme suyu tesisinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, "Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz ne kadar güçlü olursa bu tür tesisleri çok daha kolay yapabiliriz. Biraz önce bir amcamız ile konuştum ve "50 yıllık bir sorunumuzu çözdünüz" dedi, bu çok önemli. Bu yapılan yatırımın maliyeti çok büyük rakamlar tutmadı belki ama bunun içinde güç ve kaynak lazım. 2005 yılında Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı, onun talimatları ile hayata geçirilen KÖYDES projesi kapmasında tüm illerimize çok büyük kaynaklar aktarılmaya başlandı. İlimize de şuana kadar 200 milyon TL’nin üzerinde kaynak aktarıldı. Bu sene ilimize 25 milyon 750 bbin TL’lik kaynak geldi, bu kaynaklar alt yapı hizmetlerinde, içme suyunda, kanalizasyon ve yollarımızda kullanıldı. Kayı köyümüzde de güneş enerjisi yapımı için kullanıldı. Bu yatırımın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Köy muhtarımıza, köylülerimize, tesisin yerini bağışlayan vatandaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yatırımın köyümüze ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2