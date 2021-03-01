Korona virüsü yok eden cihaz Van’dan 4 ülkeye ihraç edildi

Van’da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği korona virüsü 99,9 yok eden ortam dezenfekte cihazı 4 ülkeye ihraç edildi.

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, nano ve plazma teknolojisinden yararlanarak havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere bir cihaz geliştirdi. Korona virüsün tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı ilk günlerde hava dezenfekte cihazını üreten Dr. Fojlaley, daha sonra cihazın test aşamalarını gerçekleştirdi. Cihaz, en son İngiltere ve ardından da Dubai gibi ülkelerdeki akredite olan laboratuvarda direkt korona virüs üzerinden test edilmişti. Plazma teknolojisiyle çalışan cihazın testini gerçekleştiren laboratuvarlar; cihazın korona virüsün yanı sıra, havadaki bakterileri de yüzde 99,9 oranında yok ettiğini rapor etti.

İhracatta hedef ‘Amerika’

ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri bulunan cihazın seri üretimine de başlayan Dr. Fojlaley, cihazı şu ana kadar İngiltere, Hollanda, İsveç ve İran’a ihraç etti. Fojlaley, cihazı Avrupa ülkelerin yanı sıra Amerika’ya da ihraç etmeyi hedefliyor.

“Taleplerin çoğunluğu ise Avrupa’dan geldi”

İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, cihazın plazma teknolojisiyle çalıştığını anımsattı. Cihazın hava ve yüzeydeki tüm bakteri yok ettiğini ifade eden Dr. Fojlaley, “İlk olarak Türkiye, daha sonra da İngiltere’deki akredite laboratuvarlarında direkt korona ve influenza virüsleri üzerinde denetim yapıldı. Cihaza onay geldikten sonra talepler de artmaya başladı. Taleplerin çoğunluğu ise Avrupa’dan geldi. Özellikle İngiltere, Hollanda, İsveç ülkelerinden talep oldu. Bu ülkelere ihracatını da yaptık. İran İslam Cumhuriyeti’ne çok sayıda ihracatımız oldu. İran’ın Sağlık Bakanlığı’ndan da onay alındı. Cihaza Dubai’deki akredite laboratuvarından da bakteri denetimi yapıldı ve oylandı” dedi.

Şu an hedeflerinin cihazı Amerika’ya da ihraç etmek olduğunu dile getiren Fojlaley, bunun için de özel bir tasarı yapacaklarını söyledi. Fojlaley, bu hedeflerini de yakın zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti.