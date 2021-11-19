banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı

Kişiye özel oyun bilgisayarı üretiliyor

Casper’ın oyunlar için güç ve performans bilgisayarı olarak adlandırılan Excalibur, binlerce çeşit konfigürasyon seçeneğini sunduğu gaming kasası E750 modelini tamamen oyuncuların tercihleriyle özelleştirilebiliyor.

Bilim ve Teknoloji 19.11.2021, 11:45
Kişiye özel oyun bilgisayarı üretiliyor

Casper’ın oyunlar için güç ve performans bilgisayarı olarak adlandırılan Excalibur, binlerce çeşit konfigürasyon seçeneğini sunduğu gaming kasası E750 modelini tamamen oyuncuların tercihleriyle özelleştirilebiliyor.

Oyunseverler için mesele sadece oyun oynamak değil, profesyonellik düzeyinde performans sergileyerek oynadıkları oyundan daha fazla keyif almak. Her oyunda kazanmak için mücadeleye giren oyuncular için tek bir hedefle tasarlanan Casper Excalibur E750 gaming bilgisayar da bu amaca hizmet ediyor. Oyuncuların beklentilerine yönelik binlerce çeşit özellik arasından profesyonelce özelleştirebildikleri E750, aynı zamanda ışık tasarımının sonsuz olduğu RGB deneyimini yaşatırken, Intel’in 10. ve 11. Nesil işlemcilerini, NVIDIA ve AMD’nin en güncel ekran kartlarını da kullanıcılara sunarak üstün performansı ve grafik gücünü sonuna kadar yansıtıyor.

Üstün performans tarzını oyunlara kişiye özel üretimle taşıma vakti

Teknoloji ve şık tasarım, artık birçok teknolojiseverin olmazsa olmazı. Özellikle de oyun oynama deneyimini farklı boyutlara taşımak isteyen oyuncular için bu durum daha da büyük önem taşıyor. Ya tasarımdan ya da performanstan ödün vermek zorunda kalan oyuncuların yaşadığı ikilem, tercihleriyle şekillenebilen tasarım ve performansın vücut bulmuş hali Excalibur E750 ile son buluyor. En üst kalite ürünlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için kişiye özel üretimin performans ve ısı testleri gerçekleştirilerek yapıldığı E750’de, oyuncular binlerce çeşit özellik arasından hayallerindeki performanstaki bilgisayarı oluşturabiliyor. Oyuncular Intel’in güçlü 10. ve 11. Nesil işlemcileri arasından üstün performans ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken, NVIDIA ya da AMD’nin en güçlü grafik kartlarıyla da oyun deneyiminde rakiplerinin önüne geçiyor. Arzu edilen anakart, HDD, SSD veya RAM seçenekleri ile de profesyonelce konfigüre edilen Excalibur E750 gaming kasa, en yüksek performansta bile donma veya takılma sorunu yaşamadan 1200Wat’a varan Gold, Bronz veya Platinum güç ünitesi kullanımları ile uzun saatler akıcı oyun deneyimini de oyunculara sunabiliyor.

RGB’li oyun geceleri E750 ile mümkün

Trend tasarımların yer aldığı Casper Excalibur E750’de renkli oyun geceleri oyuncuları bekliyor. Ön cam yüzeyde sınırsızlık tasarımı ile bir araya gelen RGB ledler oyuncuların isteklerine göre soğutucu sistemlerine de taşınabiliyor. Oyuncular en havalı RGB deneyimini dahili 3 adet 120 mm özel aydınlatmalı RGB fan ile farklılaştırırken, işlemci fanı için de 240 mm veya 360 mm RGB ışıklı opsiyonlardan seçim yaparak Excalibur E750’lerini özel soğutmalı RGB RAM tercihleri ile hızını artırıp, oyun ortamını daha da renklendirebiliyor. Excalibur E750 aynı zamanda ön ve yan taraflarında bulunan cam panellerle de bilgisayarın içerisindeki üst seviye ürünlerin gücünü gösterme fırsatını yaratıyor.

Binlerce çeşit arasından tercihlere göre özelleştirilebilen Casper Excalibur E750’ye https://www.casper.com.tr/masaustu-oyun-bilgisayari/excalibur-e750 linkinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6