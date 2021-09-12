Karadeniz’in ilk ‘Bilim Merkezi’ hızla yükseliyor

SAMSUN (İHA) – Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun’a kazandıracağı ve Karadeniz’de ilk olacak “Bilim Merkezi ve Planetaryum” inşaatının yüzde 33’ü tamamlandı. Samsun’u her alanda geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bilim ve teknolojide de kurulacak merkez ile örnek olacağız” dedi.

Samsun-Ordu Karayolu Gelemen mevkiinde Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Karadeniz’in ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Fiziki ilerlemesi yüzde 33 olan çalışmalar kapsamında çelik konstrüksiyon inşaatı ve çatı oluk imalatları tamamlandı.

Karadeniz’de ilk olacak ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’a 7’den 70’e herkesin ilgi duyacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu bilim merkezi başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Samsun’da yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak. İnşaat hızla ilerliyor. Yüzde 33’ü bitirildi. Bizim Bilim Merkezi ve Planetaryum son sistem ve Türkiye’dekilerin de en iyisi olacak. TÜBİTAK’la işbirliği yapmak çok önemli. TÜBİTAK, bilim çalışmalarıyla güven veren ve takdir toplayan bir kurumumuz. İnşallah bu bilim merkezimiz de aynı doğrultuda Samsun’umuzda güzel bir ufuk açacaktır ve geleceğimize de katkı sağlayacağından şüphem yoktur" diye konuştu.

"Samsun her alanda geleceğe taşınıyor"

Samsun’u her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Demir, "Artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu da sadece bilinen teknolojilerle değil yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapacak. Bunun içinde olmazsa olmaz en önemli varlığımız elimizdeki insanımız. Onların bu konuda daha da yetkinliklerinin artırılması bilim ve teknoloji tabanlı yetiştirilmesinde Bilim Merkezleri önem taşıyor. Bu amaçla bu proje şehrimizi bilim anlamında da geleceğe taşıyacak. Samsun her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de kurulacak merkez ile örnek olacak. Bittiğinde Karadeniz’in ana arter yolunda yer alacak çok güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Gençlerimizin kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için her olanak olacak. 7’den 70’e herkes ilgi duyacak" ifadelerini kullandı.