Jeff Bezos, uzayda aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak!

Milyarder iş insanları gözünü uzaya dikti. Son dönemde moda olan uzay seyahatleri sonrası Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezoss, yeni bir girişim hazırlığında. Bezos'un şirketi Blue Origin, 2030 yılına kadar uzaya ticari istasyon inşa edeceğini duyurdu.

5 ŞİRKET İNŞA EDECEK

Şirketten yapılan açıklamada uzay istasyonunu 5 şirketin katkısıyla yapacakları ve bunun içinde de Boeing'in de yer aldığı belirtildi. Bu ticari uzay istasyonun kurulmasında ve işletilmesinde, havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation'ın bağlı ortaklığı Sierra Space ile ortaklık yapılacak.

2025'TEN SONRA FAALİYETE GEÇECEK

Blue Origin, Orbital Reef (Yörünge Resifi) adı verilecek olan uzay istasyonunun 2025'ten sonra faaliyete geçmesi ve 10 kişiyi ağırlayabilmesi hedefleniyor.