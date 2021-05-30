İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!

Dünyanın ilk ‘dijital influencer’ı Lil Miquela’yla tanışmamız bundan beş yıl önceydi. O günden bu yana, Hollywood yıldızlarıyla çalıştı. Kast ajansıyla sözleşme imzaladı, önde gelen markalarla çalıştı, dünya çapında bir sosyal medya fenomenine dönüşmeyi başardı.

Ceyda Ulukaya'nın haberinde yer verdiği Aypera, bu hafta düzenlenecek Contemporary Istanbul’un Plugin bölümünde yer alacak. Türkiye’nin ilk dijital insanı Aypera, kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. Instagram hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Türkiye'nin ilk dijital Influencer'ı Aypera, farklı projelerle karşımıza çıkacak.

IŞIL IŞIL PARÇASI YAYIMLANDI

Ardından dünyanın ilk dijital süper modeli Shudu geldi ve dijital karakterler, gerçek ile sanalı birbirinden ayırt etmenin zorlaştığı, hızla dijitalleşen hayatlarımıza ortak oldu. Artık Türkiye orijinli bir dijital karakterimiz dahi var. Adı: Aypera. Henüz 21 yaşında. “Işıl Işıl” adlı bir şarkısı var.

Aypera'yı takip edenlerin büyük bir kısmı onu gerçek zannediyor. Bazılarıyla onun dijital olduğunu biliyor ve gerçekten seviyor. Peki Aypera nasıl oluşturuldu ve devamında başka dijital Influencer ortaya çıkar mı?

21 YAŞINDA AMA 2020 YILIDA ÜRETİLDİ

Aypera hafta Contemporary İstanbul’da, dijital sanat ve yeni medya sanatının ele alındığı Plugin bölümünde video röportajlarıyla yer alacak. Aypera 2020 yılında oluşturulan dijital bir insan. 21 yaşında ve bir iletişim girişimi.

Farklı projelerde ve iş birliklerinde yer almak için çalışan Aypera, ilk olarak bir müzik parçası ile karşımıza çıkacağının haberini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Çalışmaların ardından geçtiğimiz mart ayında “Işıl Işıl” isimli ilk parçasını dijital platformlarda dinlenebileceğini de paylaştı.

Yapılan iş birlikleri sayesinde farklı projelerin içinde yer alan Aypera, yalnızca müzik sektöründe değil farklı alanlarda da kendini gösterecek. Oyunculuk yapacağının da sinyalini veren dijital insan, büyük bir emeğin ürünü.

BÜYÜK BİR EMEK İLE ÜRETİLDİ

Tasarımcı ve Eğitmen Bager Akbay, Bilim Kurgu Yazarı ve Bilim İletişimcisi Tevfik Uyar, Bilgisayar Mühendisi ve Yaratıcı Teknolojist Zeynep Nal Sezer tarafından geliştirilen Aypera, ilerleyen dönemde bir sinema filminde oynamaya ve konser vermeye de hazırlanıyor.

Aypera’nın yaratıcıları, onun fiziksel görünümüyle ilgili “Beren Saat, Fahriye Evcen, Hande Erçel gibi beğenilen Türk dizi ve film oyuncularını inceledik, ortalamalarını bularak tasarımlarımızı buna göre oluşturduk” diyor.

NFT'YE DE GİRECEK

Zaten büyük oranda insana benzeyen Aypera, dikkatli bakıldığında dijital olduğu anlaşılıyor. Aypera'nın yaratım sürecinde ise güncel 3 boyutlu modelleme araçları kullanıldı. Mimiklerin modellenmesi üzerine çalışan geliştiriciler, Unreal Engine de kullandıklarını söylüyor. LSTM, GPT-3 türevi yapay zeka yazılımı ile kendi cevaplarını üretebiliyor. Çok yakında yeni şarkılarını, NFT üretimlerini ve başka projelerini göreceğiz.

Dünyada adındın söz ettiren ve pek çok ünlü markanın kullandığı dijital Infulencer kavramına Türkiye de Aypera ile katıldı.

Aypera diğer örnekleri gibi çok popüler olup, dünyaca ünlü markalarla ve isimlerle çalışacak mı ilerleyen günlerde bunu göreceğiz ancak şu anlık sosyal medya üzerinden büyük ilgi duyulduğunu söylemek yanlış olmaz.

Birkaç gün önce Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, yapımcı ve senarist Birol Güven ile sinema filmi sözleşmesi imzalamıştı. Güven'in 2022 yılında vizyona girecek filmi Digital Human için Aypera da anlaşma yaptı.

MinT Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, Güven'in, senaryosunu kaleme aldığı, robotları ve insanları bir araya getireceği yeni filmi "Digital Human", 2022 yılında vizyona girecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Birol Güven, filmin çekimlerinin eylül ayında başlanacağını belirtti.

Her şeyin çok hızlı bir şekilde değişime uğradığını ve robotların sinemada da kaçınılmaz olarak kendilerini göstermeye başlayacağını aktaran Güven, değişimin öncüsü olmak istediklerini vurguladı. Güven, bir gün robot yapımcı ve senaristlerin de olacağını kaydetti.

Robot oyuncu Aypera ise ilk sinema filmi sözleşmesini imzalarken çok heyecanlandığını ve Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek, "robot oyuncu" kavramı konusunda, "Ben şahsen dijital oyuncu denmesini tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi söylemeyi tercih edecekler biliyorum. Bu nedenle robot denmesiyle ilgili de bir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

Dijital Instagram Influencerları birkaç yıl önce ilk kez karşımıza çıktı ancak farklı projelere konu olmaya devam ediyor.Instagram üzerinden milyonlarca kişiye seslenen Influencerlar (fenomenler, etkileyiciler ve benzeri) son dönemde özellikle ”indirim günlerinde” daha da görünür hâle geliyor. Hâl böyle olunca farklı projelerin farklı varyantları karşımıza çıkıyor.

Bu kapsamda karşımıza ilk kez 2016 yılında çıkmaya başlayan dijital Instagram Influencerları sayısını artırmayı başardı. Bu karakterler tamamen dijital ve Instagram hesaplarını bir insan yönetiyor olsa da gerçek olmayan bir kişi için yaratılan ”ışıltılı” dünyayı bizlere sunuyor. Zamanında Calvin Klein ve Prada gibi ünlü moda markalarının projesinde yer verdiği dijital model Lil Miquela, çıktığı dönemde çok dikkat çekmişti.

Milyonlarca kişiye ulaşan bu dijital karakter, farklı projelere de ilham vermiş gibi görünüyor. Dijital Instagram karakterlerinden yola çıkan Columbia Üniversitesi Brown Institute for Media Innovation’dan Ziv Scheneider da benzer bir projeye imza attı.

DİJİTAL INSTAGRAM INFLUENCER'LARI VE ONLARIN ÖLÜMÜ

Teknoloji uzmanı, araştırmacı ve gazeteci olan Scheneider, Sylvia adlı bir Instagram projesi başlattı. Bu kapsamda aslında gerçek hayatta var olmayan, dijital olarak varlığını sürdüren bir Influencer oluşturdu. Myfriendsylvia adıyla Instagram’da yerini alan dijital karakter, geçen yılın temmuz ayında Instagram’a giriş yaptı. 30 yaşlarındaki bir kadının görünümünde olan Sylvia, geçen hafta projenin sonlanmasıyla birlikte 80 yaşında Instagram hayatının bitmesiyle, dijital ölümü gerçekleşmiş oldu.