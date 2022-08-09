İran, Hayyam uydusunu uzaya fırlattı

İran’a ait Hayyam uydusu, Rusya’nın işbirliği ve Soyuz uydu taşıyıcısı tarafından yerel saatle 10.30’da Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. İran’a ait Hayyam uzaktan algılama uydusunun kullanımı ve kontrolünün fırlatılmasının ardından, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na ait uzay üslerinde bulunan İranlı uzmanlar tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca 600 kilogram ağırlığa sahip Hayyam uydusunun 500 kilometrelik bir yörüngeye yerleştirildiği ve İran’a günde 4 kez 1 metre hassasiyetle görüntü sağlayabileceği duyuruldu.

Fırlatılan Hayyam uzaktan algılama uydusundan alınan veriler ile tarım alanında verimliliğin artırılması, ülkenin su kaynaklarının doğru izlenmesi, doğal tehlikelerin yönetilmesi, arazi kullanımındaki değişikliklerin izlenmesi, izinsiz yapılaşmalar ve ormansızlaşma ile mücadele edilmesi, çevresel tehlikelerin izlenmesi, maden ve maden keşiflerinin izlenmesinin yanı sıra ülke sınırlarının izlenmesi gibi birçok konunun kontrol edilebileceği açıklandı.