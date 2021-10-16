iPhone 13 Pro'ya dayanıklılık testi: Sağlamlığıyla Nokia 3310'a meydan okudu

Sağlamlığıyla bilinen bir zamanların efsanevi telefonu Nokia 3310, Apple'ın en yeni amiral gemisi telefonu iPhone 13 Pro ile dayanıklılık testinde karşı karşıya geldi.

iPhone 13 Pro dayanıklılığıyla şaşırttı

TechRax isimli YouTube kanalının son videosunda kozlarını paylaşan telefonlar, yirminci kattan aşağı atılarak adeta birbirlerine meydan okudu. Peki kazanan kim oldu dersiniz? "Tabii ki de Nokia 3310!" dediğiniz duyar gibiyiz ancak sonuçlar gerçekten şaşırtıcı.

Nokia 3310 ilk düşüşte adeta bir LEGO gibi parçalara ayrılırken, iPhone 13 Pro ise tabiri-i caizse sırtından yaralanarak çalışır bir şekilde kurtulmayı başardı. Ardından iki kez daha yirminci kattan aşağı bırakılan iPhone 13 Pro, ekran tarafında sağ alt köşeden küçük bir darbe aldı. Ancak telefonun arka paneli için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Zira arka yüzey resmen tuzla buz oldu.

iPhone 13 Pro, aldığı darbelere rağmen düşürme testinden çalışır bir şekilde çıkarken Nokia 3310 ise daha ilk düşmede parçalara ayrıldı. Bu noktada Nokia 3310'nun çalışıp çalışmadığı bilinmezken, eski telefonların genellikle düşmelerde klavye, pil ve arka panellerinin basit bir şekilde dağıldığını ancak bu parçaların tekrar birleştirilmesiyle telefonların tekrar çalıştığına aşinayız.

Ceramic Shield ile 4 kata kadar daha fazla dayanıklılık

iPhone 13 Pro'nun ekran kanadında bu denli dayanıklılık göstermesinin arkasında ise Apple'ın geliştirmiş olduğu Ceramic Shield teknolojisi yer alıyor.

Apple, Ceramic Shield'ı şu şekilde tanımlıyor: "Ceramic Shield, metallerin çoğundan daha sert olan nano ölçekli seramik kristallerinin cama işlenmesiyle elde ediliyor. Kulağa kolay gibi gelse de, seramiğin kendisi şeffaf bir materyal olmadığı için bu aslında son derece zor bir işlem. Kristallerin türünü ve kristallik derecesini kontrol altında tutarak, geliştirdiğimiz özel bir formül sayesinde seramiğin sertliğini en üst düzeye çıkarırken optik açıdan şeffaf olabilmesini sağlıyoruz. Ve bu çığır açıcı yöntem, Ceramic Shield’ı ekran için ideal hale getiriyor. Akıllı telefon dünyasında ilk defa kullanılan bu materyal, diğer tüm akıllı telefon camlarından çok daha sağlam."

Kaynak: Donanımhaber