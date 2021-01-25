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Instagram hesap yönetimini kolaylaştırıyor

Instagram, işletme ve içerik üreticisi hesapları için Profesyonel Pano’nun kullanıma sunulduğunu açıkladı. Profesyonel Pano performans ölçümü, profesyonel araçları keşfetme ve kullanma ve eğitici bilgilere erişme için merkezi bir konum görevi görüyor.

Bilim ve Teknoloji 25.01.2021, 18:55
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Instagram hesap yönetimini kolaylaştırıyor

İşletme ve içerik üreticilerini tek bir yerden destekleyen Profesyonel Pano üç ana bölümden oluşuyor:

-        Performansını Takip Et: Hesabınızın performansına göre son 30 günün İstatistiklerini ve trendleri görün

-        İşletmeni Büyüt: Hesabınızı daha etkin yönetin, işletmeler için Alışveriş, içerik üreticileri için Rozetler gibi çeşitli araçlar için uygunluğunuzu kontrol edin ve başka hangi özellikleri kullanabileceğinizi öğrenin

-        Gelişmelerden Haberdar Ol: Eğitici kaynaklar ile Instagram’dan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin.

Küçük işletme ve içerik üreticilerini desteklemeye önem veren Instagram, 2020’de işletme ve içerik üreticilerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına Rozetler, Instagram Mağaza ve Markalı İçerik Araçları gibi çeşitli araçları kullanıma sunmanın yanı sıra bu araçlara tek bir yerden erişilebilmesini sağladı. Kasım ayında kullanıma sunulmasından bu yana 82 milyon hesap Profesyonel Kaynaklar merkezini ziyaret ederken, 37 milyon hesap ise burada en az bir işlem yaptı. Şimdi Profesyonel Pano özelliği Instagram’da işletmelerin işlerini büyütmelerini ve içerik üreticilerini başarıya ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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