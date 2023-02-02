İlk yerli ve milli askeri motorun ismi "TUNA" oldu

Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli ve yerli askeri motor TTZA’nın yeni ismi "TUNA" oldu. BMC’nin Sakarya’daki motor test merkezinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde 20 adet TUNA’nın sevkiyatı gerçekleştirildi.

BMC POWER tarafından Türk mühendislerinin emeğiyle tasarlanarak üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan TTZA’nın sevkiyat töreni Sakarya’da gerçekleştirildi. Tören’de askeri motora TUNA isimi verildiği duyuruldu.

400 BG gücünde, 8,4 litre, sıralı tip 4 silindir olarak üretilen motorlar BMC’nin VURAN Çok Maksatlı Zırhlı Araçlarında kullanılacak. Motorlardan toplam 90 adet teslim edilecek. Bu çerçevede seri üretimi gerçekleşen ilk 20 adet TTZA motorunun sevkiyatı 6 Şubat’ta kadar tamamlanacak.