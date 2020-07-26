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İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde

Tam boyutlu prototip çalışmaları tamamlanmak üzere olan Air Car, ilk yolculu uçuşunu 2025 yılında İstanbul semalarında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bilim ve Teknoloji 26.07.2020, 10:03
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İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde

Türkiye otonom araçlar konusunda yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. TOGG'un fabrikasının temelinin geçtiğimiz günlerde atılmasının ardından, Türkiye'nin uçan arabasında sona yaklaşıldı. Tam boyutlu prototip çalışmaları tamamlanmak üzere olan Air Car, 2025 yılında ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. Uçan arabanın fikir babası ise startup dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Silinen defter Outliers Notebook'ta imzası bulunan genç girişimci Eray Altunbozar, Air Car ile ilk olarak İstanbul'da hava taksi hizmeti vermeye başlayacaklarını bildirdi. İş Bankasının teknoloji şirketi Softtech'in de destek verdiği projede uçan arabalara sipariş yağıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ
Outliers Notebook ve Air Car'da sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Altunbozar “Mesela Outliers Notebook mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen bir defter. Hem çevreci hem de sürdürülebilir bir ürün. Orada çalışmalar devam ederken daha büyük işler yapmayı kafama koymuştum. Sonra uçan araba fikri aklıma geldi. 2017 yılında Air Car firmasını kurdum. O yıllarda dünyada birkaç firma bu alanda çalışmalara başlamıştı. Defterden kazandığım parayı uçan arabaya yatırdım. Yüksek teknoloji ve yazılım gerektiren bir proje” dedi.

MASLAK'TA GELİŞTİRİLİYOR
Altunbozar, Air Car'ın Maslak'ta süren geliştirme çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: Projeye 2017 yılında ilk olarak Kadıköy'de başladık. Ardından Seyrantepe Oto Sanayi  ve şimdi de Maslak'ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1/10 ve 1/3 boyutlu prototip üretimini tamamladık. Şu sıralarda ise tam boyutlu modelin üretimine geçiyoruz. Softtech en iyi yazılımcılarını bu iş için ayırdı. Toplam 16 kişilik bir mühendislik kadrosuna sahibiz. Normalde firmalar bu iş için en az 100 mühendis çalıştırıyor. Testler yapılacak. Ayrıca işin regülatif boyutu var. Avrupa Sivil Havacılık Birliği, uçan arabalar konusunda ön çalışma yayımlandı. Biz de ona uygun çalışma yapıyoruz. 2025'te testleri tamamlayıp sertifika almış oluruz.

TEK KİŞİ, 80 KİLOMETRE MENZİL
Air Car'ın yüzde 100 elektrikli ve otonom bir araç olduğunu dile getiren Altunbozar “Air Car, sekiz pervaneli ve iki kişilik bir uçak. İki kişi ile 50 kilometre, tek kişiyle ise 80 kilometre menzili olacak.
Boş ağırlığı 250 kilogram. Yolcu ile birlikte 450 kilograma kadar çıkacak. 2023-2024 yılında ise dört kişilik versiyonu olacak. İlk uçan arabamız 2025 yılı sonu gibi İstanbul semalarında olmasını planlıyoruz. 2030'da ise gökyüzünde bayağı uçan araba göreceğiz. İstanbul'dan sonra yurt dışına açılacağız. Hedefimiz trafiğin yoğun olduğu şehirler. Bu şekilde dünyada 100 kadar şehre ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ORTA SINIF ARAÇ FİYATINA
Eray Altunbozar cep telefonlarında olduğu gibi uçan arabalarda da hızlı bir geçiş beklediklerini belirterek "Bu arabaların fiyatların makul düzeyde olacak. Şu an yurt dışındakilerin fiyatı 100-200 bin dolar civarında. Air Car ise orta sınıf araba fiyatında olacak" dedi. Air Car'ı ilk olarak hava taksi olarak konumlandıracaklarını ifade eden Altunbozar "Ayrıca beyaz yakalılara ve orta üst kesime hitap edeceğiz. Şu an bize sipariş verenler var. Bizi arayıp sipariş vermek istediklerini ve sponsor olmak istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

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