’İçimdeki Hazine’ uygulamasıyla konuşma zorluğu yaşayan çocukların iletişim becerileri gelişiyor

Turkcell’in otizmli çocukların hayata eşit katılımını desteklemek için geliştirdiği ’İçimdeki Hazine’ uygulaması, yenilenen özelliği ile konuşma zorluğu yaşayan çocukların iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Çocuklar, yeni eklenen özellik sayesinde resimler üzerinden kelimelerin telaffuzuna dair sesli bilgiler alarak cümle kurmayı da öğrenebiliyor.

Toplumdaki dezavantajlı bireylerin hayata eşit ve etkin katılımı için teknolojisini seferber eden Turkcell, otizmli çocukların özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi süreçlerine katkı sağlamak için hayata geçirdiği ’İçimdeki Hazine’ projesinin mobil uygulamasına yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Uygulama içinde bulunan ve konuşma zorluğu yaşayan çocuklar için sunulan İletişim ve Konuşma modülü sayesinde çocuklar söylemek istediklerini uygulama üzerinden seçtikleri resimler aracılığıyla aktarabiliyor. Uygulama içerisinde yapılan geliştirmeler ile tüm görseller, cümle algoritmaları yenilenerek, konuşma zorluğu yaşayan çocukların kolay iletişim kurabilmesi için şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka sesi kullanılmaya başlandı. Ayrıca otizmli çocuklara resimler üzerinden kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine dair sesli bilgiler verilmesinin yanında, uygulama aracılığıyla çocuklara anlamlı cümle kurma öğretiliyor ve iletişim zorluklarını teknoloji sayesinde aşmalarına imkan sağlanıyor.

Şirketin hayata geçirdiği tüm uygulamaların temelinde insan hayatına dokunmak ve fark oluşturmak olduğunu belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Şirket olarak herkesi hayata bağlama mottosuyla çıktığımız bu yolculukta tüm bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımı için teknoloji üretmeye ve toplumsal fayda oluşturmaya azami çaba sarf ediyoruz. Bir çocuğun gülümsemesinin, mutluluğunun ya da anne-babasına kurduğu anlamlı bir cümlenin gerçek hazine olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla da toplumsal farkındalığı artıracak, sosyal bariyerleri ortadan kaldıracak teknolojiler geliştirmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesai harcıyoruz. Toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli olan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde yeni bir özelliği çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. ‘İçimdeki Hazine’ mobil uygulaması aracılığıyla çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri keşfetmelerine ve bu yeteneklerini en üst seviyede kullanmalarına hizmet edecek projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Aileler çocuklarının gelişimini takip edebiliyor

Verilen bilgiye göre, Şubat 2019’da hayata geçirilen ve ücretsiz olarak sunulan uygulama, pedagoglar ve eğitmenler gözetiminde geliştirildi. Uygulama, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmasının yanı sıra; aileler ve özel eğitim öğretmenlerine de çocukların gelişimlerini takip edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sunuyor.

Uygulamaya entegre edilen duygu tanıma yapay zeka teknolojisi sayesinde otizmli çocuklar, ekranda gördükleri duyguları cihazlarının ön kamerası aracılığıyla, kendilerini de görerek taklit ediyorlar; bu sayede yüz ifadelerinden duyguları anlayabilmelerine destek olunuyor. ‘İçimdeki Hazine’de Uygulamalı Davranış Analizi tekniği ile geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanıyor. Ücretsiz sunulan uygulamadaki internet kullanımları da Turkcell abonelerinin data paketlerinden düşmüyor.

Proje kapsamında mobil uygulamanın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 18 farklı şehirde 21 adet ‘İçimdeki Hazine’ özel sınıfı da kuran şirket, 20 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler yer alıyor. Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş ile birlikte İçimdeki Hazine eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile EBA’ya eklendi ve öğrencilerinin eğitimini uzaktan desteklemeye devam edildi. Proje ile ilgili geniş bilgi ve eğitim içerikleri uygulamanın web adresinde yer aldığı belirtildi.