“Hürkuş Hyeu” ilk kez gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatına katıldı. TUSAŞ’ın özgün ürünleri arasında yer alan HÜRKUŞ’un yeni versiyonu HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), uçuş gösterisi düzenleyerek görücüye çıktı. İlk kez uçuş gösterisi düzenleyerek dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU, pilotların eğitimlerinde kullanılacak.

Tatbikat kapsamında dikkatleri üzerine çeken HÜRKUŞ HYEU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135’nci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan HÜRKUŞ HYEU’nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor. HÜRKUŞ’un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021’de dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, şunları anlattı:

“Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta HÜRKUŞ HYEU özellikle 135’nci filo nezdinde ‘eğitim’ maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse, HÜRKUŞ HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. HÜRKUŞ HYEU’nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz.”