HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi testleri başarı ile geçti

Türk savunma sanayinin önemli sistemlerinden olan HİSAR-O+ hava savunma sistemi gerekli tüm testlerden başarıyla geçti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti" açıklamasında bulundu.