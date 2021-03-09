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HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi testleri başarı ile geçti
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti" dedi.
Bilim ve Teknoloji 09.03.2021, 12:28 09.03.2021, 12:36
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Türk savunma sanayinin önemli sistemlerinden olan HİSAR-O+ hava savunma sistemi gerekli tüm testlerden başarıyla geçti.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti" açıklamasında bulundu.