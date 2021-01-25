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HEYECANLA BEKLENEN POCO M3 İÇİN ERKEN SATIŞ FIRSATI

Yeni eğlence canavarı POCO M3, N11 iş birliği ile Türkiye’de erken alım fırsatıyla satışa çıktı. Sadece 25, 26 ve 27 Ocak’a özel olarak sunulan bu indirimle meraklıları POCO M3 64 GB’a 2.499 TL, 128 GB’a 2.599 TL’ye sahip olabiliyor.

Bilim ve Teknoloji 25.01.2021, 12:26
HEYECANLA BEKLENEN POCO M3 İÇİN ERKEN SATIŞ FIRSATI

POCO Global’in yepyeni bir kategoriye giriş yaparak tanıttığı yeni modeli POCO M3, dört gözle beklenen günlerin ardından kullanıcısıyla buluşup gönüllerde taht kurmaya hazır. POCO M3 için gerçekleştilen erken alım fırsatı 3 gün boyunca N11.com üzerinden sürecek.

Hızına ve enerjisine yetişilemeyen gençlere ayak uydurmak üzere 6.000 mAh pil ve FHD+ ekrana sahip özelliklerle donatılan bütçe dostu POCO M3 güçlü kamerasıyla da fark yaratıyor.

POCO M3 Teknik Özellikler:

POCO M3

Pil ve Şarj

6.000mAh (tip) pil

18W hızlı şarj

Kutuya dahil 22,5W şarj cihazı

USB-C

Kablolu tersine şarj özelliği

(Tersine şarj olanağı sağlayan kablo kutuya dahil değildir)

Ekran

6,53 inç FHD + Dot Drop ekran

Kontrast oranı: 1500:1

Parlaklık: 400 nit (tip)

Renk sıcaklığı ayarı

Gün ışığı modu, standart mod, okuma modu 2.0

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası

L1 Widevine onaylı

Renk

Serin Mavi, POCO Sarısı, Tam Siyah

Boyutlar ve Ağırlık

162,3 mm x 77,3 mm x 9,6mm; 198g

İşlemci

Qualcomm® Snapdragon™ 662

11Nm enerji verimli üretim süreci

Qualcomm® Kryo™ 260, Octa-core CPU, 2.0Ghz’ye kadar

Qualcomm® Adreno™ 610 GPU

3. Nesil Qualcomm® AI Engine

Depolama

LPDDR4X RAM + UFS 2.1/2.2 depolama

4GB+64GB, 4GB+128GB

UFS 2.2 sadece 4GB+128GB modelinde mevcuttur）

Arka Kamera

48MP+2MP+2MP AI üçlü arka kamera

48MP ana kamera

      1/2" sensör boyutu

1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 0.8μm piksel boyutu

f/1.79, 6P lens, AF

2 MP makro kamera

1.75μm piksel boyutu, f/2.4, FF

2 MP derinlik sensörü

1.75μm piksel boyutu, f/2.4

Gece modu, Film çerçevesi, Hızlandırılmış çekim, 120fps yavaş çekim video

Ön kamera

8MP ön kamera

1.12μm piksel boyutu, f/2.05

Bağlantı

Çift SIM yuvası + 1 microSD

512Gb’ye kadar genişletilebilir depolama alanı

2.4GHz/5GHz WIFI

Bluetooth 5.0

IR blaster

FM radyo (kulaklıkla kullanılabilir)

Güvenlik

Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü

Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma

Ses

Çift hoparlör

Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası

3,5 mm kulaklık jakı

Sistem

Android 10 tabanlı POCO için MIUI 12    

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