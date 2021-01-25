HEYECANLA BEKLENEN POCO M3 İÇİN ERKEN SATIŞ FIRSATI

POCO Global’in yepyeni bir kategoriye giriş yaparak tanıttığı yeni modeli POCO M3, dört gözle beklenen günlerin ardından kullanıcısıyla buluşup gönüllerde taht kurmaya hazır. POCO M3 için gerçekleştilen erken alım fırsatı 3 gün boyunca N11.com üzerinden sürecek.

Hızına ve enerjisine yetişilemeyen gençlere ayak uydurmak üzere 6.000 mAh pil ve FHD+ ekrana sahip özelliklerle donatılan bütçe dostu POCO M3 güçlü kamerasıyla da fark yaratıyor.

POCO M3 Teknik Özellikler: