HEYECANLA BEKLENEN POCO M3 İÇİN ERKEN SATIŞ FIRSATI
Yeni eğlence canavarı POCO M3, N11 iş birliği ile Türkiye’de erken alım fırsatıyla satışa çıktı. Sadece 25, 26 ve 27 Ocak’a özel olarak sunulan bu indirimle meraklıları POCO M3 64 GB’a 2.499 TL, 128 GB’a 2.599 TL’ye sahip olabiliyor.
POCO Global’in yepyeni bir kategoriye giriş yaparak tanıttığı yeni modeli POCO M3, dört gözle beklenen günlerin ardından kullanıcısıyla buluşup gönüllerde taht kurmaya hazır. POCO M3 için gerçekleştilen erken alım fırsatı 3 gün boyunca N11.com üzerinden sürecek.
Hızına ve enerjisine yetişilemeyen gençlere ayak uydurmak üzere 6.000 mAh pil ve FHD+ ekrana sahip özelliklerle donatılan bütçe dostu POCO M3 güçlü kamerasıyla da fark yaratıyor.
POCO M3 Teknik Özellikler:
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POCO M3
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Pil ve Şarj
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6.000mAh (tip) pil
18W hızlı şarj
Kutuya dahil 22,5W şarj cihazı
USB-C
Kablolu tersine şarj özelliği
(Tersine şarj olanağı sağlayan kablo kutuya dahil değildir)
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Ekran
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6,53 inç FHD + Dot Drop ekran
Kontrast oranı: 1500:1
Parlaklık: 400 nit (tip)
Renk sıcaklığı ayarı
Gün ışığı modu, standart mod, okuma modu 2.0
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası
L1 Widevine onaylı
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Renk
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Serin Mavi, POCO Sarısı, Tam Siyah
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Boyutlar ve Ağırlık
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162,3 mm x 77,3 mm x 9,6mm; 198g
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İşlemci
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Qualcomm® Snapdragon™ 662
11Nm enerji verimli üretim süreci
Qualcomm® Kryo™ 260, Octa-core CPU, 2.0Ghz’ye kadar
Qualcomm® Adreno™ 610 GPU
3. Nesil Qualcomm® AI Engine
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Depolama
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LPDDR4X RAM + UFS 2.1/2.2 depolama
4GB+64GB, 4GB+128GB
UFS 2.2 sadece 4GB+128GB modelinde mevcuttur）
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Arka Kamera
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48MP+2MP+2MP AI üçlü arka kamera
48MP ana kamera
1/2" sensör boyutu
1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 0.8μm piksel boyutu
f/1.79, 6P lens, AF
2 MP makro kamera
1.75μm piksel boyutu, f/2.4, FF
2 MP derinlik sensörü
1.75μm piksel boyutu, f/2.4
Gece modu, Film çerçevesi, Hızlandırılmış çekim, 120fps yavaş çekim video
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Ön kamera
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8MP ön kamera
1.12μm piksel boyutu, f/2.05
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Bağlantı
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Çift SIM yuvası + 1 microSD
512Gb’ye kadar genişletilebilir depolama alanı
2.4GHz/5GHz WIFI
Bluetooth 5.0
IR blaster
FM radyo (kulaklıkla kullanılabilir)
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Güvenlik
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Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma
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Ses
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Çift hoparlör
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
3,5 mm kulaklık jakı
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Sistem
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Android 10 tabanlı POCO için MIUI 12