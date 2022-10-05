Hayvanseverleri sevindirecek haber Sivas’tan geldi

Üniversite öğrencilerinin duyarlı davranışı soncunda geliştirdikleri uygulama yemek israflarını önleyerek, sokak hayvanlarının karnını doyuracak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar bölümü öğrencisi olan Yiğit İlker Yıldız, yurtlarda ve yemekhanelerde yaşanan yemek israfına karşı durmak için bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulamada yemek israfının önüne geçmek isteyen Yıldız, sokak hayvanlarını da unutmadı. Geliştirdiği uygulama sayesinde arta kalan yemekler ile sokak hayvanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Yıldız, uygulama içerisinde kumbara oluşturarak sokak hayvanlarının bakım ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor. Tasarım ve kod aşmasını tamamlamış olan uygulamanın, test aşamalarını geçtikten sonra yayınlanması hedefleniyor.

Yemek israfını önleyecek, sokak hayvanları doyacak

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi ve Uygulama ekibinde bulunan Yiğit İlker Yıldız, “Uygulamamız hayvanlar için tasarlanmıştır. Hayvanlar için sosyal platform olarak tasarlanmıştır. Hayvanlar için sahiplendirmek, tedavi imkânı ve mama destekleri gibi özellikler barındırmaktadır. Uygulama, yemekhanelerde ve yurtlarda atılan yemek artıklarının geri dönüştürülerek hayvan barınaklarına verilmesinde ve hayvanlara dağıtılmasında büyük rol oynar. Konum bilgisi vardır. Konum bilgilerinizi girdikten sonra artık yiyeceklerinizin alınması için bildirimde bulunabilirsiniz. Uygulama, yemek israflarının geri dönüşmesi ve sokak hayvanlarının yemeksiz kalmamasını amaçlıyor. Uygulamada bunun dışında tedavi, mama desteği bölümlerine bağış yapılarak sokak hayvanlarına destek sağlanabiliyor. Mesela bir sokak hayvanına araba çarptığında bağış kumbarasında bulunan ücret ile hayvan iyileştirebiliyor. Mama desteği kısmında paket mama olarak destekte bulunabiliniyor. Sokakta bulunan hayvanlara da yemek desteği sağlayarak onların ihtiyacını da gidermiş oluyorsunuz” diye ifade etti.

“Testler bittikten sonra piyasaya sürülecek”

Uygulamayı tasarlayan ekip de 7 kişi olduklarını belirten Yıldız, “Bu fikir aklımıza şöyle geldi biz yurtlarda kalan öğrencileriz ve yemekhanelerden veya farklı yerlerden yemek yiyoruz. Gördük ki yemeklerin çoğu israf oluyor. Bunun üzerine düşük ve bu artıkları nasıl faydalı şekilde geri dönüşüm sağlarız dedik ve bu uygulamayı yapmaya karar verdik. Hem insanları bilinçlendirmek istedik, hem de insanların birbiri ile ve hayvanlar ile iletişim sağlayabilmesi için daha iyi bir ortam izleyebileceğini düşündük. Uygulamanın tasarım ve kod aşamaları bitmiş durumda. Şu an test aşamasında ve testler bittikten sonra piyasaya sürülecek. En son ise konum bilgilerinden verilmiş artık yemeklerin toplanması içinde bir destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.