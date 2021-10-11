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Gökyüzü meraklıları akın ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Planetaryum), gökyüzü meraklısı öğrencilerden yoğun talep görüyor.

Bilim ve Teknoloji 11.10.2021, 15:53
Gökyüzü meraklıları akın ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Planetaryum), gökyüzü meraklısı öğrencilerden yoğun talep görüyor.

OMÜ Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan Planetaryum, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin “Büyükşehir Gençlik Hareketi" etkinlikleri kapsamında gökyüzü meraklısı gençlerin ziyaretine açıldı.

“Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket” projesi çerçevesinde ziyarete açılan Planetaryumu, eylül ayı içerisinde Samsun’un çeşitli okullarından gelen toplam 1618 öğrenci ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler OMÜ Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan görselleri inceleyerek astronomi ve uzay bilimleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerin ekim ayında da devam edeceğini belirterek özel okullar tarafından da çok talep olduğunu kaydeden Merkez Müdürü Prof. Dr. Güner Tural; öğrencilerin merak ve heyecanlarına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını, astronomi ve uzay bilimleri alanında farkındalık oluşturmak adına planetaryum ve gözlemevi ziyaretlerinin önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

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