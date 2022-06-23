Getac, ekim ayında kullanıma sunacağı X600 ve X600 Pro ürünlerini tanıttı

Getac, çok farklı operasyon ortamlarında kapsamlı mobil işlemler yapma, kontrol ve iş akış planlamaları sağlamak üzere tasarlanmış 15,6 inç’lik dayanıklı yeni mobil iş istasyonunu duyurdu.

Teknoloji şirketi Getac, bugün sahada karmaşık operasyonlar yürütürken hem optimal performans hem de yüksek güvenilirliğe ihtiyaç duyan profesyoneller için yeni güçlü 15,6 inç tamamen dayanıklı iki mobil iş istasyonu olan X600 ve X600 Pro ürünlerinin duyurusunu yaptı. Yeni ürünlerin Ekim 2022’de kullanıma sunulacağı açıklandı.

Ürünler hakkında değerlendirmede bulunan Getac Technology Corporation Başkanı Rick Hwang, "Dayanıklı X600 mobil iş istasyonunun lansmanıyla, şirketimiz bir kez daha dayanıklı mobil cihaz sektörü için çıtayı yükselterek tek ve eksiksiz bir pakette masaüstü seviyesinde performans ve olağanüstü güvenilirlik sunuyor. Tıpkı ödüllü B360 gibi, X600 de müşterilerimizden ve müşterilerimizin muazzam karmaşıklıktaki görevlerin üstesinden gelebilecek güçlü ancak taşınabilir saha operasyon çözümlerine yönelik artan ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma taahhüdümüzden ilham aldı" dedi.

Yeni ürünlerin özellikleri şöyle açıklandı:

En güncel Windows 11 Pro ile çalışan X600, entegre Intel UHD Grafikleri ile 11. nesil Intel Core H serisi işlemci (i5/i7/i9) seçeneklerine sahip. Bu sayede, savunma komuta ve kontrol, demir yolu takip denetimi ve petrol ve gaz sensör analizi gibi çok çeşitli veri veya grafik olarak yoğun operasyon senaryolarında yüksek performans sunuyor. İsteğe bağlı NVIDIA Quadro RTX3000 bağımsız grafik denetleyicisi grafik performansını daha da yüksek standartlara yükseltirken, gerektiğinde 128 GB bellek yükseltme kapasitesiyle ışık hızında işlemci performansı sağlar. X600, 6 TB boyutuna kadar dahili depolama için üç PCIe SSD destekleyerek modern veri taleplerini karşılamak için olağanüstü genişletilebilirliğe sahip.

X600 Pro, tek bir cihazda iki ek medya bölmesindeki piller ile toplamda 240 Wh’den fazlasını sağlayan pil kapasitesinin yanı sıra, çalışırken değiştirilebilir çift pile sahip olmasıyla bu genişletilebilirliği daha da ileriye taşıyor. X600 Pro, saha içinde ve dışında daha da fazla imkan için PCMCIA ve Express kart yuvaları ve DVD Super Drive/isteğe bağlı Blu-Ray sürücüsü desteği de sunuyor.

Güçlü bağlantı ve güvenlik

Savunma operasyonlarında yer alanlar gibi profesyonellerin açıkça ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri, bilgiye erişmeleri, bilgi toplamaları ve konumlarından bağımsız olarak kritik kararlar almaları gerekir. Bu ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan X600, 2.5GBASE-T Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth V5.2, isteğe bağlı özel GPS ve entegre GPS ile isteğe bağlı 4G LTE gibi çok çeşitli sektör lideri bağlantı seçeneklerine sahiptir. Cihazda ayrıca Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, DisplayPort, VGA ve seri bağlantı noktası gibi birden fazla Giriş/Çıkış arayüzü mevcuttur.

X600 en yeni fiziksel güvenlik ve veri güvenliği özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Kendinden şifreli sürücüler, akıllı kart okuyucu, TPM 2.0, Intel vPro teknolojisi, isteğe bağlı Windows Hello yüz tanıma ve isteğe bağlı parmak izi okuyucu hassas verileri korurken, yerleşik bir Kensington kilit yuvası cihazı hırsızlığa karşı korumak için kullanılabiliyor.