Geleceğin savunma sistemlerini geliştiren üniversite TEKNOFEST’te iddialı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde oluşturulan takım TEKNOFEST’te en zor kulvar da hünerlerini sergileyecekler

Geleceğin savunma sistemlerini geliştiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adından söz ettirmeye devam ediyor. Üniversitede Araştırma görevlileri ve öğrenciler tarafından oluşturulan bir takım Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) ter dökecek. Yaklaşık 1 yıl önce kolları sıvayan ve Combat Aerial Systems Of Anotolia ismi verilen takım, tüm zorluklara rağmen pes etmedi. Ürettikleri insansız Hava Aracı ile birçok kez kırıma uğrayan takım, amacına ulaştı. İnsansız Hava Aracını tamamlayan takım 15-21 Ağustos tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST’te katılacak. Takım yarışmanın en zor kategorisi olan ‘Savaşan İnsansız Hava Aracı’ kategorinde hünerlerini sergileyecek.

“Tamamen sıfırdan kendi bilgi ve birikimimizle bir insansız hava aracı tasarımı yaptık”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği Araştırma Görevlisi Osman Veysel Özdemir, “ TEKNOFEST içerisinde bir sürü yarışma kategorisi var. Bu yarışmalardan bir tanesi de ‘Savaşan İnsansız Hava Aracı’ yarışması ve bu yarışma TEKNOFEST içerisindeki en yüksek ödüllü ve en zor yarışma kategorisi diyeceğimiz bir kategori. Bizde bir yıl öncesinden bir takım oluşturarak bu yarışma için çalışmaya başladık. Tamamen sıfırdan kendi bilgi ve birikimimizle bir insansız hava aracı tasarımı yaptık. Bunun için gerekli malzeme seçimini ve üretiminde tamamladık. Bunun ardından uçuş testlerimiz başladı. Şimdi de yarışma içerisindeki gerekli koşulları sağlayabilmek için uçuş testlerimiz devam etmektedir. Yarışma içerisinde rakiplerle aynanda havada 15 dakikalık bir müsabaka içerisindeyken insansız hava aracımızın üzerindeki kamera ile rakiplerimizi örüntüde tanıyıp hazırladığımız kodlarla onları takip etmeye çalışacağız. Yarışmanın isminden de anlaşılacağı üzere güncel olarak çalışan ve özellikle savunma teknolojileri alanında ciddi bir konu olarak ifade edebiliriz. Yarışma Samsun’da 15-21 Ağustos tarihleri arasında uçak pistinde gerçekleşecek. 6 gün boyunca devam edecek yarışmalar öğleden önce ve öğleden sonra olacak. Müsabakaya katılmak isteyen 3 ya da 4 takım aynanda insansız hava aracını uçurarak çalışmalarını yapmaya gayret edecek ve rakipleri tanıyarak takip etmeye çalışacak” dedi.

“Defalarca yeni uçaklar yaptık ve yeniden uçtuk”

Takımda Üretim sorumlusu olan Yusuf Özdemir, “ Defalarca kırım yaşamamıza rağmen defalarca yeni uçaklar yaptık ve yeniden uçtuk. Bence bu işin en önemli kısmı vazgeçmemek ve pes etmemek. Uçak düşünce moraliniz bozulabiliyor ve bu moral bozukluğuna karşı koyabilmek buradaki başarıyı getiriyor. Bu aşamaya gelmek bizim için gurur verici bir durum. Çünkü oldukça zor bir yarışma ve bazı aşamalardan geçtik. Başarılı olacağımızı ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Çok heyecanlıyım”

İnsansız Hava Aracında görüntü işleme ve Wİ-Fİ ayarları üzerinde çalışmalar yapan Ömer Faruk Çelik, “ Yarışmaya gideceğim için çok heyecanlıyım. Ben ilk başta televizyonda izlediğim zaman çok heyecanlanmıştım, acaba bende gidebilir miyim diye düşünüyordum. Açıkçası çok heyecanlıyım, çokta güzel olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.