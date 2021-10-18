Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarını eleştirdi, Jahrein,'Gel anlatayım' dedi!

15 Ekim Cuma gününün öğle saatlerinde Twitter hesabı üzerinden bir tweet atan Işık, her gün 3-4 saat oyun canlı yayınları yaparak Türkiye'nin en büyük şirketinin CEO'sundan daha fazla kazanan bir yayıncı ile tanıştığını dile getirirken, bu yayıncı ile konuştukça çalışmaktan soğuduğunu söyledi.

İki cümle uzunluğundaki tweet, yaklaşık bir gün içerisinde 270'den fazla alıntı tweet ve 330'dan fazla cevap aldı.

JAHREİN: O KADAR KAZANIN BEN BİR DAHA YAYIN AÇMAYACAĞIM

Hem Twitch'in hem de Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan Ahmet "Jahrein" Sonuç Candaş Tolga Işık'ın bu açıklamasına ilginç bir teklifte bulundu. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Jahrein, "Candaş Bey siz yine tanınan birisiniz. Bütün masraflar benden. Oyunu, pcsi, stüdyosu, interneti. Günde 3-4 saat yayın açarak o kadar kazanın ben bir daha yayın açmayacağım." şeklinde bir teklifte bulunurken, "Küçümsemek kolay ama yayıncılık hiç de kolay değil. 7/24 bir iştir. Merak ediyorsanız anlatırım." sözleri ile açıklamasını bitirdi.

CANDAŞ TOLGA IŞIK: HİÇ KİMSENİN EMEĞİNİ DE İŞİNİ DE KÜÇÜMSEMEM

Candaş Tolga Işık tarafından yapılan bu açıklamanın ardından hem oyun, hem de internet dünyasından Tamer Yeşildağ, Fırat Albayram, Kendine Müzisyen, Grimnax, Turgut Uç ve daha birçok kişi konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Candaş Tolga Işık ise tartışma yaratan bu tweetini Jahrein'e verdiği cevap ile açıklığa kavuşturdu. Sonuç'a verdiği cevapta Işık, ne yapıyor olursa olsun hiç kimsenin emeğini de işini de küçümsemeyeceğini söylerken şöyle devam etti: "Öyle anlaşıldıysam da hepinizden tek tek özür dilerim. Bambaşka bir şey anlatmaya çalışıyordum. Senin gibi aklına güvendiğim arkadaşlarla bir araya gelip anlamayı, anlatmayı da çok isterim."

Işık tarafından gelen yayın teklifine ise Jahrein attığı tweette olumlu bir cevap verirken, sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak olduğunu, toparlanınca konuşabileceğini dile getirdi.