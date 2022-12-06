Gameon kesintisiz internet destek hizmetine başladı

Türk Telekom’un oyun dünyası Gameon, iletişim platformu Discord üzerinden internet destek hizmetini hayata geçirdi.

Türkiye’de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojiyi sağlayan Türk Telekom GAMEON, oyun tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği iletişim platformu Discord üzerinden internet destek hizmeti sunmaya başladı. Oyuncuların internetle ilgili bilgi, işlem ve teknik ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilenecek Türk Telekom GAMEON müşteri temsilcileri oyuncuların internet deneyimlerini iyileştirmeye katkı sağlıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre, Türk Telekom Gameon oyun ekosistemi için değer üretmeyi amaçladığı yenilikçi projesiyle oyuncuların en büyük destekçilerinden. Şirketin ‘GAMEON İnternet Destek’ ekipleri, GAMEON Discord platformundaki ‘Türk Telekom 7/24 İnternet Destek’ kanalı üzerinden oyunculara özel bir müşteri deneyimi sunuyor. Oyunculara hizmet için özel eğitimler alan müşteri temsilcileri, internetle ilgili yaşanabilecek teknik sorunların hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlarken, GAMEON’un oyunculara özel internet kampanyaları ve oyun odaklı fırsatlarına ait bilgilere de erişebiliyor.

‘GAMEON İnternet Destek’ ekipleri, aynı zamanda daha yüksek hızlı internet paketlerine geçmek isteyen, kampanyasını yenilemek isteyen, aldığı internet hizmeti ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyacı olan müşterilere de destek sağlarken Türk Telekom’lu olmak isteyen oyun tutkunlarına da ‘Türk Telekom 7/24 İnternet Destek’ Discord kanalı üzerinden yardımcı oluyor.