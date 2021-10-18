FIFA ve EA arasındaki çatlak büyüyor

FIFA kuruluşunun önümüzdeki yıldan sonra Dünya Kupaları için EA’dan bir milyar dolara yakın telif ücreti istemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. EA oyunun ismini değiştirmeyi planlarken FIFA da yeni rakipleri desteklemek istiyor.

FIFA ve EA mücadelesi başladı

Oyun dünyasının en önemli ve ayrıca en çok kazandıran serilerinden birisi olan FIFA haliyle ismin sahibi FIFA kurumunun da iştahını kabarttı. İsim haklarının en az 1 milyar dolar olmasını isteyen FIFA’ya EA soğuk bakınca işler karıştı.

FIFA yaptığı açıklamada futbol ve eSpor oyunlarının bir şirketin tahakkümü altında olmaması gerektiğini, bunun tüm telif haklarını kötüye kullanma gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını dile getirdi. Bu nedenle geliştirici ile yatırımcı grupları arasında görüşmeler sürüyor ve farklı oyunların piyasaya çıkmasını istiyor.

FIFA daha fazla kazanacağı bir ortamın oluşmasında kararlı gibi ancak hangi geliştirici FIFA serisine rakip bir oyun ortaya koyacak merak konusu. Diğer taraftan FIFA ve EA arasında bir anlaşma olmazsa farklı geliştiriciler FIFA isim hakkını alma fırsatına da sahip olacak.

Kaynak: Donanımhaber