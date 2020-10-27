Facebook, Messenger ve Instagram DM’i Birleştiren Yeni Mesajlaşma Deneyimini Türkiye’deki Kullanıcılarına Açıyor

Messenger’daki en iyi özellikleri Instagram’a getirme ve hangi mesajlaşma uygulamasını kullanırlarsa kullansınlar herkesin en iyi mesajlaşma deneyimini yaşaması amacıyla yapılan bu yenilik ile birlikte, tüm Instagram ve Messenger kullanıcıları her iki uygulama üzerinden de bulunabilir olacak.

Böylelikle, Instagram üzerinden gönderilen mesajlar ve görüşmeler Instagram uygulamasında kalırken, Messenger kullanan kişiler Instagram’daki arkadaşlarına ve aile bireylerine uygulamayı indirmeden mesaj gönderebilecek. Aynı şekilde, Instagram kullanıcıları da Messenger’daki kişilere erişebilecek. Bununla birlikte, Messenger’daki spesifik bir mesaja cevap verebilme, mesaj iletebilme, kişiselleştirilebilir sohbet renkleri ve temaları gibi özellikler de Instagram kullanıcıları tarafından ulaşılabilir olacak.

İnsanların gittikçe artan bir hızla özel alanlarda iletişim kurmayı tercih ettiklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle dedi: “Halihazırda bir milyardan fazla insan aile ve arkadaşlarıyla paylaşım yapmak, vakit geçirmek ve kendilerini ifade etmek için Messenger’ı kullanıyor. Biz de bu sebeple Messenger ve Instagram deneyimlerini birleştirerek Messenger’ın sahip olduğu en güzel özellikleri Instagram’da da erişilebilir kılmak istedik. Bu yeni güncellemeyle birlikte, umuyoruz ki topluluğumuza sevdiklerine ulaşmak için hangi uygulamayı kullanacaklarını düşünmelerine gerek kalmadığı ve bağlantı kurmanın daha da kolaylaştığı bir mesajlaşma deneyimi sunacağız.”

Uygulamalar arası iletişim, birlikte izleme, selfie çıkartmaları, sohbet renkleri, mesaj kontrolleri ve geliştirilmiş şikayet ve engelleme güncellemeleri gibi Instagram’daki yeni Messenger deneyimi üzerinden yakın zamanda ulaşılabilecek tüm özelliklere Facebook’un konuyla ilgili yayınladığı resmi blog yazısından ulaşabilirsiniz.