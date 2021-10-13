Facebook, gazeteci ve aktivistleri korumak için uyguladığı tedbirleri artıracak

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, sosyal medya devi, kamuya mal olmuş kişilerin eleştirilmesine bireylere oranla daha fazla izin veriyor. Ancak şirket, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının yaptıkları çalışmalardan dolayı ‘kendi istekleri dışında’ kamuya mal oldukları gerekçesiyle bu uygulamanın dışında tutacak.

Facebook son dönemde içerik yönetimi konusunda dünya genelinde hükümetlerin ve denetçilerin yoğun baskısı altında. Son olarak şirketin eski bir çalışanının iddiaları ABD Kongresi’nde konuyla ilgili bir oturum düzenlenmesine neden olmuştu.

KAR ETMEYİ KULLANICI GÜVENLİĞİNİN ÖNÜNDE TUTTUĞU YÖNÜNDE ELEŞTİRİLER VARDI

Facebook’un eski çalışanlarından Frances Haugen, ABD Kongresi’nde geçen hafta verdiği ifadede şirketin kar elde etmeyi, kullanıcıların güvenliğinin önünde tuttuğu eleştirisinde bulunmuştu.

Haugen, ifadesinde eski işvereni Facebook'u ABD'nin karşı karşıya olduğu "en acil tehditlerden biri" olarak niteleyerek sert bir dille eleştirmiş ve platformun daha iyi denetlenmesi için faaliyetleri hakkında şeffaf olması çağrısı yapmıştı.

Aylık 2 milyon 800 bin aktif kullanıcısı olan Facebook’un kamuya mal olmuş isimler tarafından ya da hakkında yapılan iletileri ele alma biçimi son dönemde derin tartışmalara konu oldu.

Facebook ayrıca kamuya mal olmuş isimlerle özel kişilere çevrimiçi tartışmalar gibi konularda birbirinden farklı korumalar sağlıyor. Örneğin kullanıcıların platformda yaptıkları tartışmalarda bir ünlünün ölmesini istemelerine göz yumuluyor.

Şirket ‘‘kendi istekleri dışında kamuya mal olmuş diğer kişilerin’’ listesini paylaşmayı reddetti ancak bu kategoride yer alanların vaka özelinde incelendiğini bildirdi. Bu yılın başında Facebook beyaz bir polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünü kutlayan, öven ya da Floyd’la dalga geçen bazı içerikleri silmilşti. Floyd, Facebook tarafından kendi isteği dışında kamuya mal olmuş isim olarak kabul edilmişti.

"ORANTISIZ SALDIRILAR AZALTILACAK"

Facebook Küresel Güvenlik Başkanı Antigone Davis şirketin kamuya mal olmuş isimlere karşı kabul etmeyeceği saldırıların kapsamını da arttıracağını bildirdi. Sosyal medya devi bu şekilde kadınlara, beyaz olmayanlara ve LGBTQ topluluğuna orantısız saldırıları da azaltmayı hedefliyor.

Facebook bundan böyle istenmeyen cinselleştirici içeriklere, aşağılayıcı cinsel içerikli photoshoplu resimlere, çizimlere veya örneğin tanınmış bir kişinin profilindeki yorumlarda bir kişinin görünümüne yönelik doğrudan olumsuz saldırılara da izin vermeyecek.

Facebook Küresel İlişkiler Başkan Yardımcısı Nick Clegg, haftasonunda ise şirketin gençleri zararlı içerikten uzak tutmak için yeni önlemler almaya hazırlandığını bildirmişti.

Bu önlemler arasında gençlerin Instagram’a bakmaya ara vermeye teşvik edileceği ‘‘mola ver’’ özelliği ve gençlerin sık maruz kaldıklarında zararlı olabilecek içeriklerden farklı içeriklere teşvik edilmesi sıralanmıştı.