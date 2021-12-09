banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

Excalibur yılın gaming ürünlerini açıkladı

Oyun dünyasındaki yılın enleri konusunda heyecan doruklarda. Oyunseverler yılın en “GG” takdirlerini aldıkları maçlarını ya da fazlaca “loot” topladıkları oyunları sıralarken, Türkiye’nin teknoloji markalarından Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da 2021 yılının oyuncular tarafından belirlenen yılın gaming ürünlerini sıraladı.

Bilim ve Teknoloji 09.12.2021, 11:04
Excalibur yılın gaming ürünlerini açıkladı

Oyun dünyasındaki yılın enleri konusunda heyecan doruklarda. Oyunseverler yılın en “GG” takdirlerini aldıkları maçlarını ya da fazlaca “loot” topladıkları oyunları sıralarken, Türkiye’nin teknoloji markalarından Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da 2021 yılının oyuncular tarafından belirlenen yılın gaming ürünlerini sıraladı.

Pusuya yatan rakiplerle mücadele mi yoksa 1vs5’e kalınan zor bir maçı kazanmak mı daha zor? Oyuncular bu zorlu soruya bu yıl da net bir cevap bulamazken, 2021 yılına ait enlerini sıralamaya başladılar bile. Peki, bolca mücadele, heyecan ve keyifli dakikalarla geçen 2021’in oyun dünyasında oyuncular hangi kulaklıkla ses kastı, hangi mekanik klavyeyle komutları sıraladı ya da hangi monitör ekranına bakarak sevinçlerini haykırdı? Güç ve performans bilgisayarı Excalibur, bu sorulara ışık tutacak cevabı yıl içerisinde en çok tercih edilen gaming ürünlerini belirleyerek açıkladı.

1. Oyun oynamanın yeri ve zamanı olmaz diyenler oyuncu laptoplarını her yere taşıdı. 2021 yılında oyuncuları hiçbir şey durduramadı. Oynamak istedikleri zaman ve mekanlar sınır tanımazken, yanlarında güç ve performansı sırtlayacak bir laptopa ihtiyaç duydular. “Güç, performans ve tasarım her yerde oyunseverlerle olabilir mi?” sorusunun cevabını bulan Excalibur’da yılın oyuncu laptopu da 11. Nesil Intel işlemci ve en yeni RTX NVIDIA ekran kartlarını bulundurduğu ve profesyonellere yönelik en üstün performansı yaşatan Excalibur G911 ilan edildi.

2. Oyun alanını mabede çevirenlerin gözü masaüstü bilgisayarlardaydı. Oyun oynamak yıllar geçtikçe daha da kişiselleşen bir unsura dönüşüyor. Hatta kimileri için özgür bir alanı temsil ediyorken, bu alanın olmazsa olmazını da masaüstü oyun bilgisayarları oluşturuyor. Kazanmak için oynayanlara Intel’in 11. Nesil işlemcileri ile donatılan bilgisayarları sunan Excalibur’da yılın ürünü, masaüstünde güce ulaşmak isteyenler için tasarlanan Excalibur E750 oldu.

3. Oyuncular en canlı renkleri gösteren monitörlerde mücadele etmek istedi. Full konsantre oynanan oyunların keyfi geniş ekranlarda canlı renklerle çıkıyor. Oyuncular bu yıl bu isteklerini daha yüksek sesle dile getirdiler. Oyun grafiklerindeki teknolojinin gelişmesi ekranların da daha iyisini sunmaya zorluyor. Oyun oynamayı daha keyifli hale getirecek en canlı unsur ekranlar da ise Excalibur dünyası 2021’de daha renklendi. Yılın monitörü oyunculara daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performans sunan hem profesyonel hem de oyuncu olan Excalibur 34" Monitör seçildi.

4. RGB’li renklerle sesler kasıldı, komutlar verildi, oyunlar kazanıldı. Oyunlar 2021 yılında daha ışıl ışıl bir ortamda oynandı denilse yeridir. RGB savaşlarının yaşandığı ve oyunu, oyuncuya daha da içinde hissettirecek hale getirdiği RGB teknolojisi, oyuncu kulaklıklarında, mouselarda ve klavyede sonsuz döngüde yaşandı. Hız, tarz ve performansı oyunseverlere RGB keyfiyle sunan Excalibur’da da güce hükmetmeyi yüksek hassasiyetli oyuncu klavyesi ile yaşamak isteyenler için yılın oyuncu klavyesi Excalibur GK21, oyunun her anında içinde olmanızı sağlayan yılın oyuncu kulaklığı Excalibur GH21, her zaman bir adım önde olmak isteyenler için tasarlanan oyuncu mouse Excalibur GX21 oldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8