Eskişehirli teknoloji ekibi, TEKNOFEST 2022’de dikkat çeken bir projeye imza attı

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Royal Jelly Eskişehir Ekibi, TEKNOFEST 2022’de ’En İyi Sunum Ödülü’ne layık görüldü.

TEKNOFEST 2022 Tarım Teknoloji Yarışması kategorisinde, Eskişehir adına katılım gösteren Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Royal Jelly Takımı, finale kalan ekipler arasında yer aldı. Elektrik Elektronik Teknolojileri öğretmeni Mine Kara danışmanlığında mücadele eden öğrencilerden Haşim Bekmez, Furkan Özcan, Emin Eren Özdemir ve Erkan Arabacı tarafından hazırlanan “Arı sütü üretimde yapay zekâ teknolojisi kullanarak petek üzerindeki arı larvalarının özellikleri ve konumlarının tespit ve transferi” konulu çalışma büyük ilgi gördü. Ordu ilinde sunulan proje, “En İyi Sunum Ödülü’ne” layık görülerek; 30 Ağustos-4 Eylül arası Samsun’da organize edilecek olan törene davet edildi.